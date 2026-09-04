La UE y los países del Golfo celebrarán su segunda cumbre el 24 de octubre en Arabia Saudí

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BRUSELAS 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la Unión Europea y de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) se reunirán el próximo 24 de octubre en Arabia Saudí para celebrar su segunda cumbre conjunta, convocada en un momento en el que Irán y Estados Unidos siguen intercambiando ataques y amenazas siete meses después del inicio de la guerra en la región, y mientras el estrecho de Ormuz sigue afectado por la inestabilidad.

La reunión dará continuidad a la primera cumbre entre los Veintisiete y Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, celebrada el 16 de octubre de 2024 en Bruselas, y tendrá lugar después de que ambas partes hayan intensificado sus contactos políticos a raíz de la guerra en Irán.

En concreto, los ministros de Exteriores europeos y del CCG mantuvieron el pasado 5 de marzo una reunión extraordinaria por videoconferencia para abordar la escalada regional tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de este mismo año.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha defendido que la asociación estratégica entre ambos bloques se sustenta en el diálogo político, la coordinación y el compromiso para promover la paz, la seguridad y la prosperidad regional y global, señalando que ha señalado que ha llegado el momento de "profundizar" en una relación que considera cada vez más interconectada.

"La alianza estratégica UE-CCG se fundamenta en el diálogo político, la coordinación y el compromiso, con el objetivo de promover la paz, la seguridad y la prosperidad a nivel global y regional, en beneficio de los pueblos de nuestras regiones y de todo el mundo. Nuestro pasado, presente y futuro están interconectados", ha indicado en declaraciones remitidas en un comunicado.

La UE es actualmente el segundo mayor socio comercial de los países del Golfo, con los que mantiene desde 1989 un acuerdo de cooperación que abarca ámbitos como las relaciones económicas, la energía, el clima, el medio ambiente y la investigación.

En 2025, los intercambios comerciales entre la UE y los seis países del CCG alcanzaron los 165.600 millones de euros, de los que cerca de 110.000 millones correspondieron a exportaciones europeas y 55.600 millones a importaciones. El comercio entre ambos bloques ha crecido cerca de un 30% en la última década y los combustibles representan más del 75% de las compras europeas a los países del Golfo, según los datos de Bruselas.