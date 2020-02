La UE pide el cese de las hostilidades en Idlib y advierte del riesgo de abrir un conflicto internacional

BRUSELAS, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha pedido este viernes el "cese urgente" de la escalada militar en la provincia siria de Idlib, después de que un ataque del régimen sirio haya matado a 33 militares turcos, y ha advertido del riesgo de que la situación desemboque en un "gran conflicto internacional".

En un mensaje publicado en su perfil de Twitter, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado que está en contacto con los actores relevantes en Siria, a los que ha reiterado que rebajen las tensiones militares y lamenten las pérdidas humanas ocasionadas en las últimas horas.

(2/) EU calls on all sides for rapid de-escalation and regret all loss of life. The EU will consider all necessary measures to protect its security interests. We are in touch with all relevant actors.