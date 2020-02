La OTAN se reúne a petición de Turquía tras el ataque del régimen sirio que ha matado a 33 militares turcos

BRUSELAS, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La OTAN celebrará este viernes una reunión del Consejo Atlántico en aplicación del artículo cuatro del Tratado del Atlántico Norte después de que Turquía lo solicitara por el ataque del régimen de Siria que ha acabado con la vida de 33 militares turcos en la provincia de Idlib, en el noroeste del país.

Así lo ha anunciado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un comunicado en el que la Alianza precisa que Turquía se ampara en el artículo cuatro del Tratado de Washington, que establece que se consultará a los países miembro cuando la integridad territorial o la seguridad de uno de ellos se vea amenazada.

La ONU, la OTAN y Estados Unidos han condenado el ataque lanzado por Damasco en Idlib y han reiterado la petición de un alto el fuego "inmediato" y el fin de los ataques en la región.

