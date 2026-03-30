La UE prorroga un año más las sanciones que impone a Irán desde hace quince años por violación de DDHH

Archivo - Banderas de la UE ondean a media asta frente al Consejo Europeo en señal de luto por las víctimas del accidente en Adamuz (Córdoba) - CONSEJO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han aprobado este lunes prorrogar un año más, hasta el 13 de abril de 2027, las sanciones que impone desde hace quince años a los responsables de las "graves violaciones de los Derechos Humanos" en Irán.

En concreto, la Unión impone ya bajo este marco la prohibición de viajar a suelo comunitario y la congelación de haberes a un total de 262 personas y 53 entidades vinculadas de una manera u otra a la represión en el país.

Las medidas incluyen también la prohibición de exportar a Irán equipos que puedan ser utilizados para la represión interna y material para la vigilancia de las telecomunicaciones, al tiempo que impiden a ciudadanos y empresas europeas proporcionar fondos a los nombres incluidos en la lista de sanciones.

La UE introdujo por primera vez un régimen en respuesta a los abusos y violaciones graves de los Derechos Humanos en Irán en 2011 y desde entonces lo ha prorrogado anualmente.

Desde 2022, tras la represión interna contra las protestas desatadas por la muerte de la joven Masha Amini a manos de la Policía iraní, la UE ha intensificado "drásticamente" las medidas restrictivas, adoptando múltiples paquetes de sanciones ante la creciente preocupación por la situación, según defiende el Consejo (gobiernos) en un comunicado difundido para anunciar la prórroga.