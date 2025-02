La UE reivindica la solución de dos Estados frente a Israel, que pide que las relaciones no sean rehén de guerra en Gaza

España valora que la UE avanza con una posición común "firme" que debe ser la base de una postura "euroárabe" para solucionar el conflicto

BRUSELAS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha reivindicado este lunes que el alto el fuego en la Franja de Gaza lleve a una salida permanente al conflicto en Oriente Próximo que pase por la solución de dos Estados en un Consejo de Asociación frente al ministro de Israel, Gideon Saar, que ha pedido a los países de la UE que la relaciones "no sean rehén" de la guerra en el enclave palestino.

"La UE apoya el frágil alto el fuego en Gaza. Todas las partes deben respetar las partes del acuerdo (...) y estamos siguiendo la situación y no podemos esconder las preocupaciones por Cisjordania. El alto el fuego es una oportunidad real de romper el ciclo de violencia", ha asegurado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, tras la reunión del Consejo de Asociación con Israel, en la que los 27 ha abordado las relaciones, con especial hincapié en la guerra en Gaza, con su homólogo israelí.

En este sentido, la jefa de la diplomacia europea ha reiterado que los Estados miembros han recalcado que "no hay otra solución que la solución de dos Estados", ahondando el respaldo a la Autoridad Palestina para que pueda volver a la Franja, así como toda las poblaciones gazatíes desplazadas.

ISRAEL AVISA QUE LA UE NO INFLUYA EN EL CONFLICTO

Frente a esto, Saar ha valorado el "diálogo honesto" con los Estados miembro de la UE, insistiendo en los lazos europeos en materia seguridad, tecnología y comercio, por lo que ha recomendado que las relaciones con Israel no sean "rehenes" del conflicto entre israelíes y palestinos.

"Este enfoque no dará a la UE una posición fuerte e influyente. Más bien lo contrario", ha advertido, asegurando que Israel está abierta a escuchar a Europa pero no pondrá en riesgo "de aniquilamiento" a su propia población, asegurando que los ataques de Hamás y las amenazas de Irán, Yemen o Líbano son una pruebas "concretas" de los planes de acabar con Israel.

Respecto al alto el fuego permanente, Saar ha insistido en que el fin de la guerra en Gaza está supeditado a que todos los rehenes sean liberados, se desmilitarice la Franja y se retiren las fuerzas de Hamás y Yihad Islámica, cuya existencia "garantiza la permanente desestabilización de la región".

Sobre la marcha de la reunión, el ministro de Exteriores israelí ha subrayado que no hay una posición común en la UE y "no es lo mismo" oír al ministro checo o húngaro con respecto al esloveno o irlandés. "He escuchado a todos y reaccionado a sus preocupaciones. Está bien lidiar con críticas, estamos acostumbrados, pero pedimos que no sea una demonización o el uso de dobles estándares", ha asegurado.

Así las cosas Saar ha indicado que, pese a las diferencias con algunos Estados miembros, "es mejor cuando te sientas y hablas", que cuando estás "desconectado". Respecto a las críticas europeas a los planes de Estados Unidos para evacuar a la población de Gaza, ha negado que esto sea un desplazamiento forzoso apuntando que se trata de la "libre elección" de los gazatíes que quieran ir a otros países de la zona.

La reunión tiene lugar un año después de que los líderes de España e Irlanda reclamaran que la UE estudiase si Israel ha violado sus obligaciones con los Derechos Humanos en el marco del acuerdo de asociación y proceder a tomar medidas, incluyendo su suspensión. El anterior Alto Representante de la UE, Josep Borrell, defendió en sus últimos meses en el cargo la suspensión del diálogo político con Israel en medio de la extensión de la ofensiva en Gaza.

ALBARES REIVINDICA EL LIDERAZGO ESPAÑOL PARA UNA POSICIÓN COMÚN "FIRME Y CONSOLIDADA"

Tras la cita, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha valorado que la UE avanza con una posición común "firme" y "consolidada" que ahora tiene que ser la base de una postura "euroárabe" que compartan los vecinos de la región de Oriente Próximo para dar pasos en la solución de dos Estados.

Todo pese a que la posición de Saar siga sin ser la que a España "le hubiera gustado" de un Estado de Israel "comprometido con la solución de los Estados", ha admitido Albares. "También digo que la intervención del ministro de Asuntos Exteriores de Israel que oímos hoy es muy distinta a la última vez que nos reunimos con él, y sobre todo la posición de la Unión Europea es una posición común. Eso es un cambio mayor", ha asegurado.

Sobre si la reunión con Israel da por cerrada la demanda presentada hace un año por España e Irlanda, el titular de Exteriores español ha insistido en la necesidad de un alto fuego permanente en Oriente Próximo, que todos los rehenes liberados, la ayuda humanitaria pueda entrar de manera masiva en la Franja, "de manera continua sin ningún impedimento" y "se aplique la solución de dos Estados".

En todo caso, ha reivindicado el "éxito" de conformar una posición común "firme" y "consolidada" de la UE que ponga en el centro la situación de los Derechos Humanos, la solución de dos Estados y el respeto al Derecho Internacional, apuntando a que se debe al liderazgo de España en la materia. "No sólo con España pero sin España esta reunión y esta posición común no hubiera sido posible", ha resumido.

"Los puntos que España ha venido manteniendo durante meses, al principio prácticamente en solitario junto con muy pocos estados, están todos plasmados en esa declaración", ha afirmado Albares, para recalcar que los "principios irrenunciables" para la UE sean los que rijan la relación con Israel. "Esos principios claramente son la solución de dos estados. Con un Estado de Palestina que tiene que ser un Estado realista y viable", ha insistido.

En concreto, la posición común pactada por los 27 sitúa como prioridad que las relaciones con Israel se basen "en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos", recalcando que esto "constituye un elemento esencial del Acuerdo de Asociación".

Aunque la UE reitera su condena "en los términos más enérgicos" de los "brutales e indiscriminados" actos de Hamás y otros grupos terroristas contra Israel el 7 de octubre, subraya su "compromiso inquebrantable" con una "paz justa, global y duradera" en Oriente Próximo sobre "la solución de dos Estados, con el Estado de Israel y un Estado de Palestina independiente, democrático, soberano y viable que convivan en paz".

A este efecto, el bloque indica que colaborará con socios internacionales en la adopción de "medidas concretas e irreversibles" para lograr la coexistencia de dos Estados, apostando por que la "única vía creíble" al proceso político para la paz es la creación del Estado palestino. Igualmente, expresa su oposición "a toda acción que socave la viabilidad de la solución de los dos Estados".

EURODIPUTADOS PIDEN SUSPENSIÓN DE ACUERDO DE ASOCIACIÓN

Por su lado, un grupo de 29 eurodiputados de los Verdes, la Izquierda y los Socialistas y Demócratas, abanderados por Jaume Asens, de Sumar, han reclamado en una declaración que la UE suspenda el Acuerdo de Asociación con Israel "hasta que cumpla la legislación internacional y las normas de derechos humanos".

Igualmente, han reclamado "el cese del comercio de armas y de las exportaciones de material militar de todos los Estados miembros de la UE a Israel" y la exclusión de empresas que operan en asentamientos ilegales de procesos de contratación pública de la UE, así como el veto a las inversiones europeas en industrias vinculadas a la ocupación israelí.