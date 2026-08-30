La UE respeta el resultado del referéndum y reivindica a Islandia como "uno de sus socios más cercanos"

Antonio Costa, en imagen de archivo - Ansgar Haase/dpa

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha trasladado el máximo respeto de la Unión Europea al referéndum de este pasado sábado en Islandia, que ha terminado con la suspensión de las conversaciones de adhesión con el bloque europeo, y reivindicado al país nórdico como uno de los principales socios de la UE.

Costa ya ha intercambiado mensajes con la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, antes de la rueda de prensa que ha celebrado esta tarde el Gobierno islandés para valorar los resultados.

En medio de una altísima participación del 82,5%, la más destacada desde las elecciones parlamentarias de 2009, el 'No' se ha impuesto con un 52,8% (118.040 votos), más cinco puntos porcentuales por delante de los partidarios de la reanudación de las conversaciones con Bruselas (un 47,2%, 105.399 votos), según los resultados definitivos del referéndum.

Islandia comenzó las conversaciones en 2010 solo para dejarlas aparcadas tres años después precisamente, entre otros factores, por la fricción sobre las implicaciones en la política común de pesca. La victoria del 'No' supone que el electorado no ha confiado en las promesas de la primera ministra y, sobre todo, el liberal ministro de Economía Dadi Már Kristófersson, impulsor del referéndum, para blindar su sector pesquero, que representa un 40% de la economía del país.

En su conversación, Costa destacó que la UE "respeta plenamente" la "elección democrática del pueblo islandés en el referéndum".

Islandia, ha apuntado, "sigue siendo uno de los socios más cercanos y fiables de la UE, incluso a través del Espacio Económico Europeo".