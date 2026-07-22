La UNESCO incluye a la ciudad libanesa de Tiro en la lista de patrimonio mundial en peligro

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha anunciado este miércoles que la histórica ciudad libanesa de Tiro ha sido incluida en la lista de patrimonio mundial en peligro ante los ataques cruzados del Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

La decisión ha sido tomada por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, compuesto por representantes de 21 Estados, durante la 48ª reunión del organismo en Busar, en Corea del Sur, donde permanecerá reunida hasta el 29 de julio.

El Ministerio de Cultura de Líbano denunció a principios de junio daños en un yacimiento arqueológico en Tiro tras un ataque israelí sobre la zona. "El ataque causó daños directos a la entrada del sitio y a edificios administrativos, y también resultó dañado el patrimonio arqueológico en las inmediaciones del lugar del bombardeo, incluyendo columnas y capiteles antiguos", indicó en un comunicado.

La ciudad de Tiro es una de las más antiguas del mundo, con importancia histórica para las culturas fenicia, griega y romana, aunque los restos arqueológicos más importantes que se conservan datan de la época romana.