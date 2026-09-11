UNICEF alerta de la "violencia" que afecta a la educación en Cisjordania ante el regreso a las aulas de 830.000 niños

Archivo - Alumnos palestinos cruzan un puesto de control militar israelí al regresar a la escuela para el nuevo año académico, cerca de Hebrón, en Cisjordania - Mamoun Wazwaz / Xinhua News / Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) ha alertado de que más de 830.000 niños han vuelto esta semana al colegio "en medio de crecientes amenazas a sus derechos" ante "la violencia, el desplazamiento, las restricciones de movimiento y los incidentes que afectan a las escuelas y a las comunidades".

"Más de 830.000 niños y niñas han vuelto al colegio esta semana en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Este, iniciando un nuevo año académico en medio de crecientes amenazas a sus derechos a la seguridad y al acceso a la educación", ha afirmado la organización en un comunicado.

En el mismo, señala que "la violencia, el desplazamiento, las restricciones de movimiento y los incidentes que afectan a las escuelas y a las comunidades circundantes están obstaculizando la capacidad de miles de niños y niñas para llegar a la escuela y permanecer en ella de manera segura".

En concreto, el Grupo Sectorial de Educación ha documentado en Cisjordania y Jerusalén Este, durante la primera mitad de 2026, un total de 224 incidentes dentro o en los alrededores de las escuelas o bien en el trayecto. En total, afectaron directamente a 152 centros, 20.450 estudiantes y 859 miembros del personal educativo en los citados territorios, recoge el texto.

"Demasiados niños y niñas se enfrentan a la incertidumbre de no saber si podrán llegar a sus aulas con seguridad, si su escuela permanecerá abierta o si el desplazamiento los obligará a abandonar la educación por completo", ha declarado el director regional de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África, Edouard Beigbeder.

En este sentido, ha defendido que "el inicio de un nuevo año escolar debería traer ilusión y oportunidades para los niños y niñas". "Sin embargo, para algunos de ellos, no habrá vuelta al cole", ha lamentado.

Sus palabras aluden a los "diez niños y niñas palestinos que han muerto en Cisjordania durante las vacaciones de verano", a los que se suman más de 1.700 menores desplazados desde principios de año debido a la violencia de colonos, restricciones de acceso y demoliciones administrativas.

"El desplazamiento puede separar a los niños y niñas no solo de sus hogares, sino también de sus escuelas, maestros, amigos y de las redes de apoyo fundamentales para su aprendizaje y bienestar", ha advertido UNICEF, antes de subrayar que "incluso las interrupciones temporales de la educación pueden tener consecuencias duraderas", especialmente para quienes "ya viven bajo un estrés prolongado".

Por ello, el Fondo ha reivindicado que "el derecho de los niños y niñas a la educación debe protegerse", así como que "las escuelas deben ser seguras y accesibles, y los niños y los docentes deben poder llegar a ellas sin temor, violencia ni obstáculos".

Ante esta coyuntura, la organización ha hecho "un llamamiento a proteger a todos los niños y niñas palestinos, lo que incluye garantizar su acceso al aprendizaje". "Se debe respetar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y proteger el derecho de todo niño y niña a la educación y a un futuro", ha zanjado.