La UNRWA confirma que miles de personas han irrumpido en sus almacenes de Gaza mientras se resquebraja "el orden cívico"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, ha informado este domingo de que miles de personas han irrumpido en sus almacenes y centros de distribución en el centro y el sur de la Franja de Gaza para hacerse con harina y elementos básicos de supervivencia en lo que la organización considera ya como el principio del resquebrajamiento del "orden cívico" en el enclave tras días de asedio total de Israel.

"Estamos ante una señal preocupante de que el orden cívico está empezando a romperse", ha avisado el director de Asuntos de la UNRWA en Gaza, Thomas White, en un comunicado publicado en la página web de la agencia este domingo.

"La gente está aterrorizada, frustrada y desesperada. La tensión y el miedo empeoran por los cortes en las líneas de teléfono e Internet. Creen que han sido abandonados a su suerte", ha avisado el coordinador antes de confirmar que uno de los almacenes saqueados, en Deir al Balá, servía de alojamiento de la escasa ayuda humanitaria que ha llegado desde Egipto en los últimos días.

White denuncia que el desplazamiento masivo de civiles desde el centro y el norte de Gaza por orden de Israel ha provocado que familias del sur hayan tenido que alojar en sus viviendas a hasta medio centenar de parientes y allegados, lo que ha provocado una presión social insostenible, mientras la ayuda básica entra a cuentagotas.

En este sentido, la agencia de la ONU asegura que ayer no llegó ningún cargamento de ayuda humanitaria a la Franja y que la recibida hasta el momento, unos 80 camiones, no cubre en lo más mínimo sus necesidades básicas. "Es un sistema de entrega condenado al fracaso. Pocos camiones, demasiadas inspecciones, suministros que no se corresponden con lo que pedimos, y la ausencia de entregas de combustible conforman la receta de un sistema fallido", lamenta.