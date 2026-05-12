Los Veintisiete estudian una misión de la UE en Líbano ante la retirada de la FINUL en 2027

Archivo - Tropas irlandesas y maltesas patrullan mientras el ministro de Asuntos Exteriores y de Defensa de Irlanda, Simon Harris, visita el campamento Shamrock, cerca de la frontera con el Líbano e Israel, para reunirse con los efectivos de la FINUL - Niall Carson/PA Wire/dpa - Archivo

BRUSELAS 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha detallado este martes que los Veintisiete están estudiando desplegar una misión europea en Líbano, donde los Estados miembro tienen a miles de soldados desplegados, ante la retirada de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), programada para 2027.

En una rueda de prensa desde Bruselas tras una reunión de ministros de Defensa de los Estados miembro, Kallas ha dicho que "está claro" que cuando concluya el mandato de FINUL, "tiene que haber algo más, algo adicional", y ha informado de que los ministros se encuentran en conversaciones para ver en qué podría consistir una misión a nivel comunitario.

"Estamos considerando una nueva misión de la Unión Europea para reforzar el control en el Líbano", ha indicado la jefa de la diplomacia europea, que ha sostenido que "cuánto más fuerte sea el Ejército libanés", más débil será el partido-milicia chií Hezbolá.

Tras recordar que la UE ya apoya al país con 100 millones de euros para ayuda humanitaria, ha defendido que también "está haciendo todo lo posible para mitigar la crisis" en el país, que se encuentra ahora en un frágil alto el fuego con Israel tras una ofensiva en el sur del país del Gobierno de Netanyahu que dejó casi 3.000 muertos y casi un millón de personas desplazadas.