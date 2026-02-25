Venezuela denuncia la apertura "forzada" de su valija diplomática en un aeropuerto de Panamá

Archivo - El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil - Europa Press/Contacto/Tian Rui - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades venezolanas han denunciado este martes el acceso irregular a su valija diplomática del aeropuerto de Ciudad de Panamá, por lo que ha instado a las autoridades panameñas a garantizar la no repetición de un hecho que ha tildado de "atropello".

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2026, cuando fue forzada la apertura de la valija diplomática venezolana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, Panamá", ha señalado el ministro de Exteriores, Yván Gil, en un comunicado en el que no ha dado más detalles sobre lo ocurrido.

El jefe de la diplomacia venezolana ha recordado que la valija diplomática "no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia" en virtud del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que "establece claramente la inviolabilidad" de este servicio por el que se envían y reciben documentos oficiales a las embajadas en todo el mundo. "Este acto constituye una violación directa y flagrante de" este tratado internacional, ha denunciado.

Asimismo, Gil ha advertido de que "su vulneración sienta un precedente peligroso que afecta la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño", ante lo cual Caracas "exige garantías plenas de no repetición e insta a las autoridades panameñas a cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular, considerando la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares".