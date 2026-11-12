Un vertido de crudo provoca el cierre de casi una veintena de playas en el sur de Reino Unido

Archivo - Imagen de archivo de una playa de Reino Unido. - Krisztian Elek / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vertido de crudo ha provocado este jueves el cierre de 18 playas en el condado británico de Kent, en el sureste de Reino Unido, aunque de momento no se han aclarado las causas del derrame ni su procedencia.

Las autoridades locales, que han alertado de que los trabajos de limpieza se alargarán durante los próximos días, ha lamentado el "significativo" derrame, que fue registrado el miércoles por la tarde y ya está siendo investigado, según informaciones recogidas por la cadena de televisión BBC.

Además, han pedido a la población evitar en todo el momento el baño hasta que se resuelva la emergencia e incluso el paseo por las inmediaciones de las playas afectadas.

Mike Humber, director de medio ambiente del Ayuntamiento de Kent, ha declarado que "la decisión ha sido tomada para proteger a la ciudadanía". "Queremos realizar la limpieza lo más rápido posible. Creo que pasarán muchos días, aunque resulta difícil precisar el plazo exacto", ha añadido.

"Parece que el problema afecta a todas las playas del distrito de Thanet. Debemos velar por la seguridad pública", ha recalcado.