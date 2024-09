La vicepresidenta de Ecuador denuncia estar siendo acosada por Noboa: "Se quieren deshacer de mí"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha denunciado ante un tribunal de Quito que el Gobierno de Daniel Noboa está buscando deshacerse de ella, después de que en las últimas horas el Ministerio de Trabajo haya aprobado de "manera imprevista" un mecanismo para juzgarla y expulsarla así del cargo.

Abad ha señalado que si bien la Constitución avala que tanto a ella como al presidente puedan someterse a un juicio político en la Asamblea, el "afán" del Gobierno por "deshacerse" de ella ha permitido esta última maniobra de un Noboa, que la relegó al ostracismo en Tel Aviv poco después de ganar las elecciones.

La todavía viceministra solicita a la juez Gloria Mayorga un recurso de amparo contra un proceso administrativo lanzado por el Ministerio de Trabajo por no haber comparecido antes del 1 de septiembre de 2024 en la Embajada de Turquía, legación que se le ha asignado después del aumento de las tensiones en Oriente Próximo.

La juez Mayorga dará su veredicto el lunes, según informa 'El Universo'. Mientras tanto, Abad se encuentra ya en Ankara desde el 9 de septiembre. "Esto no es un simple asunto administrativo (...) Esta supuesta infracción es un invento de abandono de cargo", dijo el miércoles en una entrevista para CNN.

"¿De qué cargo me están hablando? Si mi cargo es de vicepresidenta y he sido asignada para cumplir funciones de colaboración para la paz en un conflicto que no es nuestro", ha reprochado Abad, enfatizando que tanto las carteras de Asuntos Exteriores como la de Trabajo "son subalternas" a la Vicepresidencia.