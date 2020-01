El volcán Taal reduce su actividad aunque se mantiene la alerta por el riesgo de erupción explosiva

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actividad del volcán Taal, situado a unos 66 kilómetros al sur de Manila, en la provincia de Batangas, en Filipinas, ha reducido su actividad en las últimas horas aunque se mantiene el nivel de alerta cuatro ante el riesgo de una erupción explosiva, según ha informado este jueves el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs).

La actividad del volcán, a pesar de que se ha reducido en líneas generales, todavía está en el rango de riesgo de que se registre una erupción explosiva en las próximas horas o días. En su primer boletín informativo del jueves, el Phivolcs ha indicado que el volcán está expulsando columnas de humo gris y que las cenizas se están dispersando del sureste al oeste del principal cráter.

Imagen del volcán Taal, proporcionada por el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) - @phivolcs_dost

Desde las 13.00 horas del domingo, el Phivolcs ha registrado 566 terremotos volcánicos, 172 de ellos de magnitudes comprendidas entre 1,2 y 4,1. Desde las 17.00 horas del miércoles hasta las 5.00 horas del jueves, el centro vulcanológico ha registrado 103 terremotos, catorce de ellos de intensidades que van de 1,.4 al 4.

"Esta intensa actividad sísmica probablemente significa la continua intrusión magmática bajo el volcán Taal, lo que podría llevar a mayor actividad eruptiva", ha advertido el Phivolcs, según recoge el diario filipino 'The Philippine Star'.

Imagen del volcán Taal, vista desde Batangas, Filipinas - GETTY

Los vehículos circulan por las calles de Batangas, Filipinas, cubiertas de cenizas del volcán - GETTY

Los vecinos de Batangas, Filipinas hacen cola para recibir alimentos y alojamiento tras la erupación del volcán Taal - GETTY

