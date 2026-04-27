Von der Leyen ve prematuro levantar sanciones a Irán y pide antes "un cambio fundamental" de Teherán

27 April 2026, Berlin: Ursula von der Leyen, President of the EU Commission, speaks before the start of the two-day meeting of the CDU/CSU parliamentary group's executive committee. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha descartado por el momento que la Unión Europea levante las sanciones contra Irán, esgrimiendo que se impusieron por las violaciones a los Derechos Humanos en el país y porque antes debería producirse "un cambio fundamental" en Teherán.

Así lo ha asegurado este lunes en declaraciones a la prensa después de asistir en Berlín a una reunión parlamentaria del partido conservador alemán CDU/CSU, en las que ha traído al presente la represión contra las manifestaciones que tuvieron lugar en el país al inicio del año.

"Creemos que levantar las sanciones sería demasiado pronto, porque hay una razón por la que se impusieron: su comportamiento hacia su propia población", ha explicado la 'popular' alemana, recordando que en lo que va de año Teherán "ha matado a 17.000 jóvenes".

En su opinión, se trata de "represión de los Derechos Humanos" y en particular de los derechos de las mujeres en Irán, por lo que "primero" la Unión debe ver "un cambio fundamental en Irán" antes de plantear que se levanten las sanciones.

La Unión Europa mantiene actualmente sanciones contra 263 personas y 53 entidades de Irán y recientemente designó a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista. Además, la semana pasada los Veintisiete alcanzaron un acuerdo político para establecer medidas restrictivas contra los responsables del bloqueo del estrecho de Ormuz.