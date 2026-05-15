Vucic critica las políticas de Montenegro días antes del 20º aniversario de su independencia

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic - Europa Press/Contacto/Marko Dimic

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha afirmado este viernes que Belgrado respeta la integridad territorial y la soberanía de Montenegro, si bien se ha mostrado muy crítico con las políticas de Podgorica días antes del 20º aniversario de su independencia.

"Lo admito, somos culpables y lamentamos haberte querido (Montenegro) más de lo que tú nos querías a nosotros. No nos molesta que estés orgulloso de pertenecer a la OTAN, no te hemos dicho nada al respecto; lo que nos molesta es que no te guste que queramos proteger y defender nuestro país, que no olvidemos la matanza de nuestros hijos y de nuestra gente en la República Federativa de Yugoslavia, y que queramos ser militarmente neutrales", ha argüido en un extenso artículo dirigido a la población montenegrina y publicado en el portal Borba.me.

Vucic también ha criticado que "funcionarios y partidarios de políticas antiserbias" hayan acusado a Belgrado de "amenazar la independencia de Montenegro". "Sin embargo, los hechos dicen otra cosa. Serbia, en efecto, respeta la integridad territorial y la soberanía de Montenegro y nunca las ha cuestionado", ha señalado.

De la misma forma, ha asegurado que no han acusado a Montenegro de "genocidio, ni directa ni indirectamente", mientras que por contra políticos montenegrinos "han aprobado resoluciones en tres ocasiones sobre el supuesto genocidio cometido por los serbios".

Vucic también ha criticado que dos años después de separarse de Serbia, Montenegro reconoció la independencia de Kosovo. "Pretenden que nos alegremos y que no les digamos nada al respecto y hemos guardado un silencio tan absoluto que pronto empezarán a explicarnos que esta decisión, de hecho, se tomó en función de los intereses de Serbia", ha dicho.

"Le deseo a Montenegro todo el éxito, a pesar de que cada reunión de funcionarios montenegrinos comienza y termina con Montenegro señalando la diferencia entre sí y Serbia, porque Serbia, que está bajo la influencia maligna de Rusia, no quiso imponer sanciones a ese mal global", ha ironizado.

Podgorica ha reaccionado a las palabras de Vucic a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores montenegrino en el que ha lamentado "una retórica que no contribuye a las buenas relaciones de vecindad ni al respeto mutuo entre ambos Estados, reconocidos internacionalmente".

"Recordamos que Montenegro no se separó de Serbia, ni formó parte de ella en el sentido que pretende presentar el presidente Vucic. Por el contrario, Montenegro y Serbia fueron miembros en igualdad de condiciones de la unión estatal surgida tras la disolución de la antigua Yugoslavia, y al restaurar su independencia, Montenegro permitió a Serbia mantener su autonomía estatal y jurídica como Estado independiente", ha argüido.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Serbia ha defendido en un comunicado difundido en redes sociales que Vucic ha ejercido "su inalienable derecho a expresar su propia opinión", sin expresar "un una sola palabra desagradable hacia o en relación con Montenegro".

"Ha tenido una postura completamente legítima y en nada ofensiva: que no desea celebrar la separación de dos Estados cercanos y fraternales. Con pesar constatamos que el Ministerio de Exteriores de Montenegro sigue recurriendo a una retórica que no contribuye al desarrollo de relaciones de buena vecindad y al respeto mutuo entre dos Estados soberanos mutuamente reconocidos", ha señalado.

Entre 2003 y 2006, Serbia y Montenegro formaron parte de un solo país, la Unión Estatal de Serbia y Montenegro. La exrepública yugoslava montenegrina, de 600.000 habitantes, votó en un referéndum para independizarse de Serbia y reconoció la independencia de Kosovo en 2008.