Xi nombra nuevo jefe de control disciplinario del Ejército en plena purga de altos mandos militares

Archivo - El presidente de China, Xi Jinping. - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha nombrado este viernes nuevo jefe de control disciplinario del Ejército de China en plena purga de altos mandos militares, tras la salida en enero del general Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central, y otro alto mando acusados de graves violaciones disciplinarias.

En una ceremonia en Pekín, el presidente de China, que es también jefe de la Comisión Militar Central (CMC), Xi Jinping, ha hecho entrega de los certificados con los que asciende a dos oficiales militares a rango de general.

En concreto, Zhang Shuguang pasará a ser el secretario de la comisión de control disciplinario de la CMC y director de la comisión de supervisión de la CMC, un cargo clave en plena campaña de purga en el Ejército chino. El otro militar ascendido a cargo de general es Wang Gang, comandante de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China.

Por su parte el predecesor de Zhang Shuguang, Zhang Shengmin pasará a ser el vicepresidente de la CMC, máximo órgano de mando militar de China y 'mano derecha' del presidente chino en el Ejército. Como tal ha presidido la ceremonia y ha anunciado las órdenes de ascenso, ha informado la agencia oficial Xinhua.

Desde 2023 el mandatario chino ha destituido a dos vicepresidentes militares, a tres miembros del CMC, a un exministro de Defensa y al menos a una docena de generales de alto rango que dirigían mandos militares.

El movimiento más sorprendente fue la destitución de Zhang Youxia, el oficial uniformado de mayor rango en el Ejército chino y miembro del Politburó del Partido Comunista, el núcleo del poder.