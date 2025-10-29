Yihad Islámica reconoce como suyos los tres palestinos asesinados en una incursión israelí en Yenín, Cisjordania

Palestinos observan los restos de un automóvil en el lugar donde las fuerzas israelíes mataron a tres palestinos durante una incursión en la gobernación de Yenín, Cisjordania - Europa Press/Contacto/Mohammed Nasser

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las brigadas Saraya al Quds, el brazo militar de Yihad Islámica, han asegurado este martes que los tres palestinos asesinados en la noche anterior en una incursión israelí en Yenín, Cisjordania, pertenecían a sus filas, siendo uno de ellos un comandante del grupo armado.

"Lamentamos la muerte del comandante mártir Ziad Naser Muhamad al Yaas, del muyahidín mártir Ahmad Azmi Arif Nashriti y del mártir Abdul Wahab Hasán Abdul Wahab al Alaqma, quienes fueron martirizados tras participar en un enfrentamiento armado durante varias horas con fuerzas enemigas que los sitiaron dentro de una cueva en la ciudad de Kafr Qud, al noroeste de Yenín", ha afirmado la organización en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', ligado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El reconocimiento ha llegado hacia el final de la misma jornada en la que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la agencia de Inteligencia del país, el Shin Bet, han anunciado este martes un ataque conjunto con la Fuerza Aérea y la Policía israelíes en el que han matado a tres "terroristas" palestinos en la gobernación de Yenín.

Tanto Yihad Islámica como Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) han condenado la operación israelí, denunciando en un contexto más amplio la política israelí en Cisjordania y sus incursiones en el territorio palestino, sumadas a las demoliciones, y han prometido que la resistencia contra las operaciones israelíes continuará.

Naciones Unidas afirmó la semana pasada que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las FDI o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó que esta cifra --que incluye a 213 menores de edad-- supone ya el 43 por ciento de todos los palestinos muertos a manos de las tropas de Israel y colonos en Cisjordania en las últimas dos décadas, en una muestra del aumento de los ataques, que había empezado ya incluso antes del 7-O.