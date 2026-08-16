Zambia reanuda el recuento de unos comicios en los que el presidente en funciones Hichilema amplía su ventaja

Archivo - Bandera de la República de Zambia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de Zambia, el liberal Hakainde Hichilema, se ha puesto en cabeza este sábado en el recuento de las elecciones presidenciales tras reanudarse el escrutinio que la Comisión Electoral había suspendido temporalmente el pasado viernes por varios episodios de "violencia" en el país.

Hichilema ha obtenido 243.509 votos en 27 de las 226 circunscripciones del país, según ha anunciado la Comisión Electoral de Zambia. Su rival más cercano, el líder de la oposición Brian Mundubile, se ha quedado a 80.000 votos del mandatario, según ha informado la Comisión. Asimismo, la participación electoral se ha situado en torno al 56%, lo que supone un descenso con respecto al 70% registrado en las últimas elecciones generales.

Este primer recuento llega tras la reanudación de los comicios, después de que la Comisión Electoral de Zambia suspendiese el pasado viernes el recuento de votos de las elecciones durante al menos 24 horas debido a episodios de "violencia" en distintos puntos del país.

El organismo electoral "tomó nota" de dichos episodios registrados en ciertos distritos dirigida, según la institución, "contra el personal electoral", provocando de esta manera "el robo de papeletas marcadas en las urnas".

Hichilema, quien ha impulsado un plan de reestructuración de la deuda elogiado por los inversores, busca revalidar su mandato por cinco años más aupado por la producción récord de cobre sobre el continente africano y la revalorización de su moneda. Por tanto, se ha comprometido a seguir aplicando reformas favorables a las empresas si resulta reelegido.

Por su parte, Mundubile ha centrado su discurso en la recuperación macroeconómica del país y la reducción del elevado coste de vida como ejes prioritarios.

El ganador de las elecciones presidenciales, que se decidirán el próximo jueves, deberá obtener más del 50% de los votos válidos emitidos.