Zarif acusa al Mossad de "inventarse" pruebas sobre el presunto papel de Irán en el sabotaje de buques en EAU

Publicado 05/06/2019 19:55:12 CET

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha acusado este miércoles al Mossad de "inventarse" pruebas sobre el presunto papel de Teherán en el sabotaje en mayo de cuatro buques frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"En esta ocasión el Mossad se está inventando información de Inteligencia sobre la participación de Irán en el sabotaje en Fuyairá", ha dicho, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

"He advertido sobre 'accidentes' y 'falsas banderas'. Sabemos que eso pasa cuando uno cree sus mentiras. Ya ha pasado antes, ¿no?", se ha preguntado, antes de apuntar directamente al 'equipo B'.

El ministro utiliza el término 'Equipo B' para hacer referencia al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton; el príncipe heredero saudí, Mohamad bin Salmán; el príncipe heredero emiratí, Mohammed bin Zayed; y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, apuntó el mayo a que el sabotaje se debió a minas navales que "casi con toda seguridad" eran de Irán. EAU y Arabia Saudí, aliados de Washington, han apuntado igualmente a Teherán.

Las autoridades emiratíes no han responsabilizado formalmente a nadie del sabotaje del 12 de mayo a los cuatro barcos --dos de ellos saudíes--, aunque sí han expresado en las últimas semanas su preocupación por el comportamiento de Irán en la región y en contextos concretos como la guerra yemení.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní Abbas Musavi condenó los sabotajes y advirtió en contra de los "complots" contra la seguridad regional. Así, dijo que el incidente es "alarmante y lamentable" y pidió que "se aclare la dimensión exacta" de lo sucedido.

La tensiones entre Estados Unidos e Irán se han visto recrudecidas después de que Washington se retirara en mayo de 2018 del acuerdo nuclear y reimpusiera sus sanciones contra el país, que ha denunciado una "guerra económica".

A pesar de que la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) ha resaltado que Teherán sigue cumpliendo con sus compromisos con el acuerdo de 2015, Washington ha incrementado su presión, mientras el resto de países firmantes intentan mantenerlo a flote.

En las últimas semanas, el Ejército estadounidense ha reforzado su despliegue en la región citando una supuesta amenaza iraní, al tiempo que ha acusado a Teherán de estar detrás del sabotaje de cuatro buques frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Pese a ello, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, dijo en mayo que "no habrá guerra" con Estados Unidos. "La opción definitiva de la nación iraní es la resistencia frente a Estados Unidos y, en esta confrontación, Estados Unidos se verá forzado a retirarse", sostuvo.

De esta forma, recalcó que "esta confrontación no es militar, porque no habrá ninguna guerra". "No estamos buscando guerra ni tampoco la están buscando ellos. Saben que no iría a su favor", remachó el líder supremo de Irán.