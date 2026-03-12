Zelenski aborda con el presidente de Rumanía la cooperación energética transfronteriza

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. - Europa Press/Contacto/Handout/Ukrainian Presidenti

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha abordado este jueves con su homólogo de Rumanía, Nicusor Dan, distintos proyectos de cooperación energética transfronteriza, toda vez que Kiev ve en Bucarest un socio regional clave.

La reunión en Bucarest se centró en "fortalecer las capacidades energéticas y económicas" para de forma conjunta "hacer más por la seguridad nacional" de ambos estados. "Estamos trabajando para ampliar la cooperación energética transfronteriza, construyendo dos nuevas líneas de transmisión eléctrica con Rumanía", ha indicado el presidente ucraniano en un mensaje en redes sociales.

Zelenski ha apuntado a "proyectos conjuntos" de extracción de recursos en el mar Negro, al igual que "proyectos en el sector del petróleo y el gas" que pueden aumentar la seguridad energética más con la inestabilidad en Oriente Próximo.

"Revisamos oportunidades para transportar gas natural licuado estadounidense a Ucrania a través de Rumanía", ha señalado, tras recalcar que Ucrania y Rumanía son "socios estratégicos naturales" debido a su geografía, los desafíos de seguridad que enfrentan y las necesidades económicas comunes. "La cooperación entre nosotros solo debe fortalecerse", ha expuesto.

Por su lado, Dan ha valorado que los documentos firmados por ambos mandatarios elevan la relación bilateral a una "asociación estratégica", un paso que refleja "la profundidad y complejidad" del vínculo de Kiev y Bucarest.

"Refleja el espíritu con el que estamos comprometidos a desarrollar nuestra relación: constructivo, orientado al futuro, en beneficio de todos nuestros ciudadanos, sin importar el idioma que hablen", ha resumido el mandatario rumano.