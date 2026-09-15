Zelenski anuncia "una prueba exitosa" de un nuevo interceptor contra drones rusos propulsados por reactor

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una fotografía de archivo- Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este martes que las Fuerzas Armadas han llevado a cabo "una prueba exitosa" de un nuevo interceptor contra drones propulsados por reactor, si bien ha reconocido que "algunos aspectos sobre el control del interceptor aún deben ser refinados", en medio del aumento de los ataques con estos aparatos durante las últimas semanas.

Zelenski ha indicado que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Mijailo Drapati, ha señalado que "un 'shahed' ha sido alcanzado con éxito" con este nuevo interceptor, antes de agregar que "el trabajo continúa". "Aún llevará algún tiempo (perfeccionar el interceptor)", ha sostenido en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, ha resaltado que ha abordado con Drapati "nuevas operaciones militares" y "las capacidades de largo alcance" contra Rusia, antes de destacar que "ya se han identificado los próximos objetivos prioritarios, los recursos y los preparativos necesarios".

"Los resultados de nuestros impactos de largo alcance sobre la base petrolera que sustenta la guerra de Rusia son muy significativos, y esto es precisamente lo que otorga a la diplomacia el potencial necesario", ha destacado Zelenski.

"Ucrania está dispuesta a dar pasos para la desescalada, pero nuestros socios deben garantizar que Rusia actúe de buena fe al aplicar sus propias medidas de desescalada en relación con nuestra infraestructura crítica, de manera fiable y a largo plazo", ha zanjado.

El mandatario ucraniano se ha pronunciado así sobre el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una tregua entre Rusia y Ucrania sobre los ataques contra infraestructuras energéticas, para lo que Kiev ha reclamado garantías de cumplimiento por parte de Moscú.

En este sentido, ha denunciado nuevos ataques por parte de Rusia contra "el sector energético" y otra "infraestructura crítica" ucraniana, antes de reivindicar la autoría de un ataque contra una refinería en Sizran y dos instalaciones de drones rusos en las regiones de Taganrog y Oriol.

Por otra parte, ha aplaudido la "decisión significativa" anunciada por Estados Unidos sobre el VTB Bank --sancionado el lunes por Washington por sus vínculos con Teherán--, que ha descrito como "uno de los bancos sistémicos de Rusia, muy implicado en planes que apoyan la guerra rusa y, en particular, sus relaciones con el régimen iraní".

"Es verdaderamente necesario desmantelar todos los planes que atentan contra la paz. Doy las gracias a nuestros socios por este paso tan útil", ha destacado Zelenski, quien ha hecho hincapié en que "no existe alternativa a poner fin a la guerra". "Todas las formas de presión sobre Rusia deben generar las condiciones diplomáticas adecuadas", ha apostillado.