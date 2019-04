Zelenski y Poroshenko pasan un control antidroga en vivo como parte de su pulso mediático ante los ucranianos

Publicado 05/04/2019 12:49:57 CET

KIEV, 5 Abr. (Reuters/EP) -

Los dos candidatos finales a la Presidencia de Ucrania, Volodimir Zelenski y Petro Poroshenko, se han sometido este domingo a un control antidroga en vivo y en directo, en un nuevo desafío público dentro de una campaña marcada por los exóticos enfrentamientos en las redes sociales protagonizados entre ambos candidatos.

Poroshenko ha decidido que es capaz de enfrentarse a Zelenski -- un popular cómico televisivo sin experiencia política -- en su propio terreno con vistas a la segunda vuelta del próximo 21 de abril, dada la ventaja que le sacó su rival en la primera ronda del pasado domingo, con casi el doble de votos de diferencia.

El último envite ha tenido lugar después de que Poroshenko acusara a su rival de ser un hombre débil, incapaz de enfrentarse al conflicto abierto con los separatistas del este del país y a la influencia de Rusia. Como respuesta, Zelenski, de 41 años, decidió someterse en directo a un análisis de sangre en un laboratorio privado.

"Acabo de hacerme un análisis. Me han sacado sangre de todo tipo (sic) pero, gracias a Dios, tengo de sobra. Sangre joven, además", ha declarado Zelenski ante los medios.

Solo una hora después, Poroshenko, de 53 años, ha repetido la jugada al retransmitir los análisis de su sangre, de su pelo y de su orina desde el principal estadio de la capital, Kiev, el Olympiski, que precisamente Zelenski propuso como sede de un posible debate televisado entre ambos. Los resultados preliminares del análisis, ha constatado Poroshenko, "no arrojan positivos de sustancias psicoactivas".

Poroshenko aprovechó para afear a su rival que no se hiciera los análisis junto a él. "Yo estoy en el estadio y Volodimir no. Yo he acudido, Volodimir, y tú no", ha añadido, antes de invitar a su rival a que mantuviera con él un debate en vivo. "Estoy seguro", ha afirmado, "de que reunirá el valor necesario para venir aquí y debatir conmigo".

Zelenski se mostró sorprendido por la decisión de Poroshenko de hacerse los análisis en el estadio. "Es que allí no hay laboratorio ni nada. Qué cosa más rara", ha declarado.