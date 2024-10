Zelenski reitera que no está negociando la entrada en la OTAN a cambio de renunciar a los territorios ocupados

El presidente ucraniano cree que el resultado de las elecciones de EEUU puede acelerar una negociación con Rusia

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reiterado este martes que no está negociando la entrada en la OTAN a cambio de renunciar a los territorios temporalmente ocupados por Rusia y reprocha que algunos socios estén utilizando a la prensa para filtrar este tipo de informaciones.

"No estamos hablando de eso", ha zanjado en un encuentro con medios ucranianos. Ha asegurado que "no es accidental" que estas especulaciones aparezcan en la prensa y reprocha que algunos de sus socios no le cuestionen directamente sobre ello.

"Al parecer, algunos socios pueden pensar esto, pero no me lo hacen saber directamente, sino a través de los medios", ha dicho Zelenski, quien confía en que "nadie reconocerá los territorios ocupados" como parte de otros Estados.

Zelenski ha explicado que la invitación formal de Ucrania a sumarse a la OTAN "no depende de Rusia" y que, tal y como establece el plan que ha estado presentando estos últimos días a sus socios, es "fundamental" que llegue durante la guerra, así como en base a "las fronteras reconocidas internacionalmente.

"El tipo de entrada, cómo se realizará, durante cuánto tiempo, este es el siguiente paso, la diplomacia puede tener diferentes formatos", ha señalado el presidente ucraniano, quien ha vuelto a reconocer públicamente el "escepticismo" que llega desde Berlín ante esta posible adhesión.

Zelenski también ha mencionado algunos de los factores que podrían acelerar una posible negociación con Rusia, como son los resultados de las presidenciales de dentro de dos semanas en Estados Unidos, las conversaciones que mantienen con los países del llamado Sur Global, o el alcance de la invasión de Kursk.

Asimismo, Zelenski también ha condicionado un posible avance en la resolución del conflicto a mejoras en materia de seguridad energética, alimentaria, o al aumento de la presión contra el tráfico marítimo ruso.