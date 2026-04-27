Un 22% de los autónomos canarios, que piden mayor respaldo, prevé un "empeoramiento" de su actividad en 2026

El vicepresidente del Gobierno de Canarias en una visita a un comercio - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 42,4% del los autónomos de Canarias cree prioritario establecer incentivos y bonificaciones específicas para la contratación del primer empleado, facilitando así el crecimiento de los negocios.

Así lo manifiestan los datos del Barómetro del Trabajador Autónomo del primer trimestre de 2026, elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, que detalla además que frente al 28% de los autónomos que cree que espera "crecer", un 22% del colectivo prevé un "empeoramiento" en la actual anualidad.

El estudio, publicado en el Observatorio del Autónomo por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno regional, hace un análisis de la situación de este colectivo en las islas.

Los datos, según detalla la Consejería en una nota, advierten que las perspectivas para 2026 siguen marcadas por la prudencia. El 35,5% cree que su actividad se mantendrá igual durante este año, frente a un 28% que espera crecer y un 22% que prevé un empeoramiento. El empleo, por su parte, se mantiene, pero contratar sigue siendo difícil.

El 42,4% del colectivo señala como prioritario el establecimiento de incentivos y bonificaciones específicas para la contratación del primer empleado, facilitando el crecimiento de los negocios.

SUBIDA DE COSTES

El aumento de costes continúa teniendo un impacto importante en los negocios. En ese sentido, precisa la Consejería, el 74,3% de los autónomos afirma que sus gastos han aumentado en los últimos 12 meses.

Entre ellos, un 57,1% sitúa ese incremento por encima del 10%. Además, el 76,6% ha tenido que subir precios desde marzo de 2025 para intentar preservar la viabilidad de sus proyectos, y tres de cada cuatro profesionales prevé que esta dinámica se mantendrá durante el ejercicio actual.

La percepción de "inestabilidad" es mayoritaria. Casi 9 de cada 10 autónomos consideran que las medidas del Gobierno central son "insuficientes o carecen de enfoque específico" para su realidad.

Entre las demandas más urgentes destaca la reducción de la burocracia (45,7%), la exención del IGIC para quienes facturen menos de 85.000 euros (45,1%) y la reducción de la burocracia en la presentación de los modelos fiscales. Y como prioridades, defienden incentivos a la contratación y al crecimiento empresarial (51,6%) y el fomento de su conciliación y bienestar (46,7%).

PRIORIDADES

En definitiva, el colectivo prioriza medidas que faciliten contratar, conciliar y acceder a financiación para poder crecer.

El vicepresidente regional Manuel Domínguez aseguró que las políticas del Gobierno de Canarias "van alineadas" con las demandas de los autónomos y mencionó las convocatorias, próximas a salir, de los programas Concilia y +uno52, así como la Incapacidad Temporal, que permite el abono de las cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja.

Además, recordó que el Ejecutivo regional ha elevado el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales a 50.000 euros de volumen anual de operaciones, con el objetivo de aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a autónomos con menor dimensión económica.

El vicepresidente del Gobierno destacó que de la lectura de este barómetro se concluye la capacidad de "resiliencia y reinvención" de este colectivo que no solo "crece, sino que evoluciona".