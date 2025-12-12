El 30,3% de los usuarios Bono Residente Canario deja el coche en favor del transporte público

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 30,3% de los usuarios del Bono Residente Canario ha dejado el coche y ha incorporado el uso del transporte público en su rutina diaria, "lo que confirma un cambio de tendencia en la movilidad de las islas".

Así lo han informado este viernes el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, durante la presentación de los resultados de un informe encargado por el departamento regional.

Ambos dirigentes han destacado que la medida "ha cambiado la forma de moverse en Canarias, ha impulsado un abandono significativo del vehículo privado y ha ampliado de manera decisiva el acceso al empleo, a la educación y a los servicios esenciales".

Aquí, Fernández ha apuntado que el estudio ha mostrado que el 30,3% ha dejado de utilizar el vehículo privado, cifra que asciende al 37,4% en las islas no capitalinas, donde antes el vehículo privado era prácticamente imprescindible.

Además, hizo especial hincapié en que uno de cada cuatro usuarios encuestados reconoce que ha comenzado a usar el transporte público tras alcanzar la gratuidad.

La ciudadanía también ha demostrado el respaldo a la gratuidad, más del 92,9% defiende su mantenimiento en el futuro, destacando la importancia del mantenimiento de la medida tal y como funcional actualmente.

Por su parte, Fernández ha insistido en que la gratuidad ha facilitado el acceso al empleo, los estudios y las gestiones diarias al 95% de los usuarios, consolidándose como una herramienta que ha mejorado las oportunidades reales de movilidad en Canarias.

De igual modo, el 82% ha aludido a un ahorro económico significativo, especialmente jóvenes, estudiantes y personas trabajadoras.

Con todo, el estudio refleja que los usuarios realizan una media de 16 viajes semanales, lo que ha confirmado un uso intensivo y funcional del servicio y que las mujeres son las principales usuarias que lo utilizan; además de que cuatro de cada cinco usuarios lleva más de dos años utilizando las guaguas como usuarios fidelizados y recurrentes.

MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Finalmente, la Consejería ha señalado que continúa reforzando la medida con inversiones procedentes de Fondos Next Generation para la modernización del transporte con nueva flota, intercambiadores, paradas inteligentes, puntos de recarga y proyectos estratégicos como el Centro de Control de Movilidad en Gran Canaria o el Carril BUS-VAO en TF-5.

Por ello, ambos dirigentes han insistido en que "para que la gratuidad siga siendo un éxito depende de un financiación estatal estable y suficiente, dado que la medida supone un esfuerzo grande para los cabildos, que ven limitada su capacidad inversora si el Gobierno del Estado no abona los importes en tiempo y forma".

"Cuando la gratuidad se financia adecuadamente la ciudadanía gana y Canarias está demostrando que las políticas públicas bien diseñadas generan igualdad de oportunidades y contribuyen a transformar la movilidad de las Islas", han apuntado.