El 64% de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria utiliza el coche privado de manera habitual, según un estudio

Archivo - Varios coches circulan bajo la lluvia en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias (España), a 4 de febrero de 2021. Canarias recibió este miércoles una profunda vaguada atlántica que provocará un aumento considerable de la inestabilidad atmosféri - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 64% de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria utiliza el coche privado de manera habitual en la capital y el 55% lo usa para trayectos al centro de la ciudad.

Así lo recoge la edición 2025 del Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de movilidad corporativa del Grupo BMW, que agrega que, no obstante, el transporte público mantiene una sólida posición con un 50% de uso de la guagua.

En este sentido, la movilidad en la capital grancanaria se define por una marcada preferencia por el vehículo privado y una fuerte cultura de coche compartido entre particulares pero muestra una resistencia a la transición eléctrica.

Al respecto, en la ciudad se utiliza el coche más que la media española y también es de los lugares en los que más lo comparten aunque casi siempre en un entorno de confianza.

De esta manera, los datos del Foro de Movilidad apuntan a que uno de los rasgos más distintivos de la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria es el coche compartido porque el 36% de los ciudadanos lo practica, una cifra superior a la media nacional.

Sin embargo, el 87% de los usuarios lo hace con compañeros de trabajo o con amigos, el porcentaje más alto de toda España.

Por el contrario, la capital grancanaria es una de las ciudades más escépticas respecto a la electrificación. Solo un 28% de los ciudadanos ve el coche eléctrico como la solución ideal para la movilidad urbana, y la intención de compra desciende siete puntos en un año, del 15% al 8%. Además, casi la mitad (54%) rechaza adquirirlo, en cualquier caso.

El motivo principal es el económico. El 42% de los encuestados señala el precio como la principal barrera para no adquirir un vehículo eléctrico, un dato que supera en más de 10 puntos la media nacional (32%). La falta de información también es un factor relevante, mencionado por el 17% de los ciudadanos.

PATINETES, BICICLETAS O MOTOS ALCANZAN AL 18% DE LA POBLACIÓN

El uso de vehículos de micromovilidad eléctrica (patinetes, bicicletas o motos) alcanza al 18% de la población de Las Palmas. El patinete eléctrico es la opción más popular, con un 12% de usuarios, una cifra que se alinea con la media del país.

La convivencia entre los distintos modos de transporte recibe una valoración ligeramente positiva, ya que el 51% de los ciudadanos considera que la ciudad está bien adaptada.

Por último, al igual que en el resto de España, una amplia mayoría (78%) se muestra a favor de restringir la circulación de patinetes en determinadas calles de la capital para mejorar la seguridad y el orden.