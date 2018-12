El 80% de los canarios acusa a los hipermercados de prácticas poco sostenibles en el envasado de productos

Publicado 17/12/2018 13:49:41 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez canarios cree que empaquetar con plástico los productos frescos y perecederos es un gasto innecesario y poco sostenible que son partidarios de eliminar y que, además, se contradice con la política de los supermercados de cobrar por las bolsas de la compra, una uniciativa que describen como meor ahorro de costes, según el informe 'La sostenibilidad y el consumo en los hogares españoles', realizado por la División de Hogar de Línea Directa Aseguradora.

Casi 260.000 canarios (15%) piensan que la preocupación por el medioambiente es tan sólo una moda y que no se toman las medidas suficientes. El sistema de reciclado de nuestro país tampoco despierta una opinión mejor, pues el 57% de canarios afirma que es inadecuado, ya que sólo se guía por criterios medioambientales y también responde a intereses de las empresas privadas que lo gestionan.

Pese a ser muy críticos, los canarios no terminan de estar concienciados en materia de sostenibilidad. De hecho, el 32% de los canarios, un porcentaje equivalente a más de 530.000 personas, no sabe reciclar correctamente y confunden los contenedores, y el 91% admite que no conoce adecuadamente la cadena del sistema de reciclaje.

Según el Informe del Consumo de Alimentación en España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las navidades pasadas los españoles se gastaron casi 7.000 millones de euros en alimentación, el mes con la mayor cifra del año; sin embargo, la falta de planificación y un consumismo a veces frenético conlleva que parte de esa comida acabe en la basura. Así, 600.000 canarios (el 36%) reconocen que suelen tirar alimentos en épocas como ésta, en la que se compra más de lo necesario. Además, sólo un 13% de consumidores en Canarias tiene presente la sostenibilidad del producto en la compra de los regalos navideños.

Según datos de Red Eléctrica de España (REE), durante estas fiestas el consumo de luz aumenta un 28% en los hogares españoles, principalmente por el mayor uso que se hace de los electrodomésticos. Un gasto energético al que hay que sumar el tradicional alumbrado navideño que ilumina las ciudades casi un mes antes y sobre el que un 93% de los canarios opina que deberían seguir más criterios ecológicos y un mayor control del gasto. Algunos van incluso más allá, ya que un 15% de los encuestados en Canarias cuestiona estéticamente estos adornos.

Más de 200.000 canarios (13%) tiran las pilas directamente a la basura con el resto de residuos y más de 240.000 (14%) arrojan las toallitas húmedas o los bastoncillos de los oídos por el inodoro, una práctica que cuesta millones de euros cada año a las administraciones públicas; además, casi 750.000 (45%) canarios almacenan los móviles en casa en vez de reciclarlos.

Según Francisco Valencia, director de Gobierno Corporativo de Línea Directa Aseguradora, "llegan unas fechas del año en el que el consumo tiende a dispararse en muchos hogares españoles, algo que aumenta el perjuicio al medioambiente si no se hace con responsabilidad. Por eso, hemos querido llamar la atención sobre la necesidad de cambiar nuestros hábitos en materia de sostenibilidad en nuestros hogares, ya que éste es un problema en el que debemos involucrarnos todos en nuestro día a día, en el que pequeños gestos pueden suponer grandes avances".