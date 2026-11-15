Abascal inicia este lunes su campaña electoral en Canarias con paradas en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, durante un mitin de Vox, en L'Auditori de Cornellà , a 15 de noviembre de 2026, en Cornellà de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, visitará este lunes y martes el archipiélago canario con motivo de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La formación prevé dos actos públicos en las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, y una atención a medios en Lanzarote, según informó el partido recientemente. El primero de los actos tendrá lugar este lunes, en el entorno del Castillo Negro de la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 19.00 horas.

Su paso por las islas continuará el martes. La primera parada la hará en Lanzarote, donde está prevista una atención a los medios en el Parque José Ramírez Cerdá, en Arrecife, a las 12.00 horas. La jornada proseguirá, en Las Palmas de Gran Canaria, con otro acto público, desde las 19.00 horas, en la Plaza Fuero Real de Gran Canaria.

CRISIS MIGRATORIA

La visita electoral de Abascal coincide en un contexto de presión migratoria en Canarias. Recientemente, el presidente de Vox se refirió a este fenómeno como "otra invasión" a El Hierro, acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ejecutivo canario de querer "repartir rápido" por toda España a los migrantes.

"La isla de El Hierro está viviendo otra invasión. Han llegado 8.000 a una isla de 12.000 habitantes", alertó Abascal en su cuenta de X el pasado 5 de noviembre. El líder de Vox añadió en el mismo mensaje que "la única preocupación de Sánchez y del gobierno Canario es repartir rápido a los invasores por toda España".

Días más tarde, y en declaraciones a la Cadena COPE, recogidas por Europa Press, abogó por "mandar un mensaje político" para combatir a las mafias y la ruta atlántica. "Si el mensaje que mandamos es que todo el que llega a España finalmente es regularizado, es un efecto llamada que no va a detenerse", indicó.

"Yo creo que hay que mandar un mensaje de legalidad, de que el que entra ilegalmente va a ser repatriado, de que el que cometa delitos va a ser deportado y de que el que venga a vivir de las ayudas sociales, aunque viniera legalmente, tiene que iniciar un proceso de reemigración y, entre otras cosas, para que puedan volver los españoles que se han ido", apuntó.