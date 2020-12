Abascal minimiza el chat de "militares retirados" y pide a la Fiscalía que investigue los "crímenes sin resolver" de ETA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha minimizado este jueves el envío a la Fiscalía por parte del Ministerio de Defensa de los mensajes incluidos en un chat de militares donde se habla de un posible golpe de Estado o "fusilar a 26 millones de españoles" porque pertenece a "militares retirados".

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con empresarios en Tenerife, ha aclarado que "nunca" ha participado en ese grupo de whatsapp y pedido a la Fiscalía que investigue "los más de 300 crímenes de ETA que están sin resolver", algunos, "probablemente", cometidos por diputados del Congreso o de los parlamentos vasco y navarro.

Abascal, que no ha apoyado el contenidos de los mensajes, ha acusado al PSOE de promover un debate "donde no lo hay" para tratar de ocultar que "gobierna con Otegi" por lo que no va a caer "en sus trampas" dado que su formación defiende, entre otras cosas, el derecho a la vida, la separación de poderes y el orden constitucional frente a la "deriva totalitaria" de los que quieren "acabar con la democracia".

"Somos un partido raro, no aceptamos que el PSOE nos diga lo que es noticia, nos preocupa el chat de la ETA, las mafias, el comunismo y el separatismo golpista en el que está Pedro Sánchez, ese es el chat que preocupa a los españoles", ha señalado.

En su opinión, en España ha habido "impunidad" con ETA, cuyos crímenes sonde hace dos o tres décadas, y el Gobierno quiere que se hable de memoria histórica.

Abascal, que ha sido recibido por más de un centenar de simpatizantes a las puertas del Hotel Escuela --y un grupo de antifascistas que gritaban deportación para VOX-- ha cargado contra los que "quieren hacer un relato" de que su formación "es un partido peligroso" cuando es el "único" del Congreso que defiende el orden constitucional frente al "ataque" del Gobierno y "otros que se han puesto en medio en una posición equidistante".

Sobre la carta que han enviado altos cargos militares al Rey Felipe VI criticando al Ejecutivo de coalición, ha señalado que la misiva "expresa preocupación" ante la "deriva separatista" del Gobierno y la "influencia de ETA".

"Lo compartimos, no son términos de VOX o de militares, son de millones de españoles que el Gobierno los quiere convertir en anormales", ha indicado, cuando "lo anormal" es que los PGE "lleven el sello de ETA".

"Nunca participaremos en unos presupuestos que le parezcan bien a Otegi", ha culminado.