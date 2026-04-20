Abogada especializada en infancia afirma que el Pacto sobre Migración y Asilo tiene un "reto" con los menores

Archivo - Un grupo de menores migrantes no acompañados se dirige junto a su educador a la nave donde están alojados cerca de la frontera de El Tarajal, a 17 de agosto de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La abogada especializada en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones, Patricia Fernández, ha afirmado que el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea tiene un "reto" con los menores migrantes, tanto los que llegan con sus familias como con los no acompañados.

Así lo ha dicho este lunes durante una jornada inaugurada por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para evaluar el impacto de la iniciativa en las islas, además de los desafíos y oportunidades que presenta.

En concreto, el foro abordará en dos mesas el marco normativo y su aplicación sobre el terreno en la frontera atlántica, así como, el reto de los derechos humanos en el archipiélago.

Fernández reiteró que desde el punto de vista de la infancia en movilidad "el pacto es un reto". "Es un reto para asegurarnos que se respetan los derechos de los niños en el acceso a la entrevista de asilo", comentó.

Aquí, explicó que el pacto insiste "muchísimo" en la formación y abogó por tener una mirada de asistencia jurídica especializada con profesionales que sepan trabajar el trauma propio de la migración "y de las razones de persecución que motivan a niños y niñas a salir de sus países y a solicitar protección internacional".

Al respecto, la abogada hizo especial hincapié en que también hay motivos para la preocupación, como la posibilidad de internar a niños con sus familias, de tener una restricción dentro de los movimientos en el territorio español o de que se someta a familias a procedimientos acelerados en el escrutinio de sus solicitudes de protección internacional.