Abren el plazo de inscripción de la séptima edición de Opera (e)Studio

Publicado 29/11/2018 14:26:10 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo, a través de Ópera de Tenerife, ha abierto el plazo para participar en la séptima edición de la academia de formación integral para jóvenes cantantes, Opera (e)Studio, que estará auspiciada este año por la Comisión Europea bajo el programa Europa Creativa, en asociación con el Teatro Comunale di Bologna y el Tbilisi Opera and Ballet State Theatre.

La academia para jóvenes promesas de la lírica inaugurará la próxima temporada de la ópera tinerfeña con 'L'elisir d'amore' de Donizetti, título elegido por su director, Giulio Zappa, para mostrar el trabajo desarrollado por los cantantes.

El equipo de profesionales de Ópera de Tenerife trabajará con los seleccionados a partir del próximo mes de septiembre hasta la producción de la ópera, que se representará en cuatro funciones, del 24 al 27 de octubre de 2019 en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife. Asimismo, 'L'elisir d'amore' será interpretada por el mismo elenco de artistas en el Teatro Comunale di Bologna y el Tbilisi Opera and Ballet State Theatre en 2020.

Opera (e)Studio cuenta con audiciones en cuatro ciudades, que tendrán lugar los días 4, 5 y 6 de febrero en el Teatro Comunale di Bologna, en Bolonia, Italia; los días 8 y 9 de febrero, en el Tbilisi Opera and Ballet State Theatre, Georgia; los días 11, 13 y 14 de febrero, en la Escuela Superior de Canto de Madrid, y el día 16 de febrero en el Auditorio de Tenerife.

Los candidatos que se presenten al proceso selectivo deben interpretar todas las arias, incluido los extractos, del papel de 'L'elixir d'amore', de memoria. El cantante podrá presentarse a más de un rol y los títulos que se piden para los cinco roles de esta edición son: Nemorino (tenor) las arias Quanto è bella, quanto è cara y Una furtiva lágrima y los duetos Caro elisir, sei mio (hasta el Terzetto excluido) y La donna è un animale stravagante davvero; Adina (soprano) las arias Benedette queste carte y Prendi per me sei libero (con cabaletta entera) y el dueto Come sen va contento; Belcore (barítono) el aria Come Paride vezzoso y el dueto La donna è un animale stravagante davvero; Dulcamara (barítono o bajo-barítono o bajo) el aria Udite, udite, o rustici y el dueto Voglio dire... lo stupendo elisir che desta amore; y Giannetta (soprano) el aria con coro Saria possibile? Possibilissimo.

Para más información, las bases están disponibles en la página web del Auditorio de Tenerife, www.auditoriodetenerife.com, pudiendo optar cualquier cantante lírico nacido a partir del 1 de enero de 1987 y teniendo como fecha límite el día 20 de enero de 2019 antes de las 12.00 horas.

Este proyecto de Ópera de Tenerife nace con la intención de dar a conocer el trabajo que se hace en la isla no sólo desde el ámbito artístico, sino también poniendo en valor la escenografía y la producción local. En este sentido también se fomenta la empleabilidad de los profesionales canarios mediante su presencia en un sector altamente especializado y con una importante proyección en el exterior.