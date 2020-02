Absuelven a un hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrina, menor de edad, en Santa Cruz de Tenerife

Publicado 18/02/2020 13:52:05 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un hombre de origen filipino que había sido acusado de agredir a una menor de edad --su sobrina-- en Santa Cruz de Tenerife al no encontrar pruebas concluyentes.

Según el escrito de Fiscalía, el hombre se enfrentaba a una pena de ocho años de cárcel más otros cuatro que solicitaba la acusación particular y el pago de una indemnización a la víctima que podía ascender hasta los 15.000 euros.

La sentencia, hecha pública este martes, considera probado que la menor fue atendida en el servicio de Urgencias de Los Gladiolos el 5 de abril de 2016 por un hematoma en el pecho, días después de la supuesta agresión a manos de su tío paterno.

La menor denunció que su tío, que estuvo más de tres meses en prisión preventiva a raíz de la denuncia, la llamó por teléfono para que acudiera al domicilio, le propinó un codazo y después la agredió sexualmente.

Sin embargo, según las pruebas, no hay daños en la zona genital de la menor --aunque no es un dato relevante dado que quedó paralizada por el miedo--, el acusado estuvo en el momento de los supuestos hechos viendo un partido de fútbol un campo de Granadilla y no constan llamadas telefónicas desde su móvil.