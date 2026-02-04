Activan dispositivo de búsqueda para localizar a un parapentista tras caer al mar en la costa norte de Tenerife

Archivo - Helicóptero del GES - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencia han activado este miércoles un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a un parapentista que habría caído al mar en la costa del Puerto de la Cruz (Tenerife).

La alerta se comunicó a la Sala de Coordinación del Cecoes 112 sobre las 10.00 horas de hoy, cuando se procedieron a activar los recursos necesarios, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) del Gobierno de Canarias a Europa Press.

Operan en la emergencia efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, la Policía Nacional y del SUC, un helicóptero del GES y otro de la Guardia Civil, y una embarcación de Salvamento Marítimo.