Acuaes adjudica por 3,9 millones las obras de conexión entre Palm-ar y la depuradora de Montaña Reverón (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado en su reunión de este jueves la adjudicación por 3.989.361 euros del proyecto de construcción de la incorporación del núcleo de Palm-Mar al sistema de saneamiento y depuración Arona Este-San Miguel (Tenerife).

Las obras permitirán que las aguas residuales de este núcleo sean tratadas en la nueva depuradora de Montaña Reverón, que está siendo construida por Acuaes, evitando los vertidos al mar.

En total, se han recibido tres ofertas, siendo seleccionada la empresa ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. por un plazo de 17 meses.

También se ha autorizado, por 201.070 euros, la adjudicación del contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección de obra en la supervisión y control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la supervisión y control medioambiental de las obras.

Las obras adjudicadas consisten en la construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en Palm-Mar y la tubería de impulsión de fundición dúctil entre esta EBAR y la EBAR Guaza, con una longitud de 4,5 kilómetros.

Estas obras se completarán con la ejecución de las obras auxiliares necesarias para el funcionamiento del sistema, entre ellas, la prolongación de la conducción municipal existente de agua bruta hasta la nueva EBAR, la conexión de la impulsión de alivios al emisario submarino existente y el alivio de emergencia de la EBAR al pozo absorbente existente.

El objetivo de Acuaes es que los trabajos se inicien en los primeros meses de 2026, una vez se firme el contrato de ejecución, se apruebe el Plan de Gestión Integral y se levante acta de comprobación de replanteo e inicio de obras, detalla el ministerio en una nota.

El proyecto se suma al conjunto de actuaciones que Acuaes desarrolla para mejorar el saneamiento y la depuración de las aguas residuales de San Miguel y de la zona este del municipio de Arona con una inversión de 107 millones.

Ahí se construye la nueva depuradora de Montaña Reverón, ya en la última fase de ejecución de las obras, con más de 30 kilómetros de colectores, 13 kilómetros de emisarios terrestres, 31,5 kilómetros de impulsiones, nueve estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) y cuatro estaciones de tratamiento y bombeo de aguas residuales (ETBAR).