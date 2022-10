Admitido a trámite un incidente de nulidad presentado por NC contra su expulsión del registro de partidos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Nueva Canarias (NC), Carmelo Ramírez, ha anunciado que el Juzgado Central Nº5 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite un incidente de nulidad presentado por los nacionalistas progresistas contra su expulsión del registro de partidos.

Así lo ha señalado este viernes durante una rueda de prensa para informar sobre las últimas decisiones de carácter judicial y administrativas relacionadas con la formación canarista, donde agregó que han presentado esta iniciativa al entender "que se han vulnerado derechos fundamentales de NC como organización política".

Para Ramírez, esta admisión "abre las posibilidades para que, a nivel del juzgado, se entre en el fondo del asunto", recordando que la sentencia que canceló la inscripción en el registro de partidos se basó en que NC no existía como partido; en que no habían tenido actividad en los últimos cinco años; y en que no se habían adaptado sus estatutos "por un error imputable a NC".

(Habrá ampliación)