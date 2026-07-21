Aena aplaza hasta enero el cobro a las guaguas en Tenerife Sur y Lanzarote e instalará servicios para la espera

Congestión de guaguas en la zona de recogida de pasajeros del aeropuerto Tenerife Sur - AOENTE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aena se ha comprometido este martes a aplazar hasta el mes de enero el cobro a las guaguas que se genera al superar los 60 minutos de cortesía por el uso del aparcamiento destinado a este tipo de vehículos en los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote con el fin de facilitar la adaptación a la operativa de los usuarios.

La decisión se ha tomado tras una reunión entre responsables del gestor aeroportuario con representantes del Gobierno de Canarias, cabildos de Tenerife y Lanzarote, Federación de Empresarios del Transporte de Canarias (FET) y varios operadores para detallar el funcionamiento de este tipo de aparcamiento.

Asimismo, Aena también se ha comprometido a dotar a las bolsas de espera de elementos adicionales para la seguridad y el confort de los trabajadores que hagan uso de ellas, como zonas de sombra, aseos y máquinas 'vending'.

Todas estas medidas se suman y complementan a las que Aena ya había dado respuesta tras reuniones previas, como son la implantación de una tarjeta de proximidad que simplifica el acceso y permite el abono en diferido y la habilitación de bolsas de espera, detalla en una nota.

El gestor aeroportuario apunta también que trabajará conjuntamente con el gobierno canario, cabildos y empresarios con el objetivo de optimizar el proceso y los flujos, así como establecer un seguimiento a la adaptación de los procesos por parte de los usuarios.

Por parte de Aena han participado en la reunión María José Cuenda, directora general de Comercial e Inmobiliaria; Carmen Peraita, directora de Movilidad; Luis López Chapí, director de Aeropuertos del Grupo Canarias, y Juan Carlos Peg, director del Aeropuerto de Tenerife Sur, quienes han dado respuesta a las cuestiones planteadas por los asistentes, con el fin de resolver cualquier tipo de duda sobre el proyecto.