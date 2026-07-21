Aena aplaza hasta enero el cobro a las guaguas en Tenerife Sur y Lanzarote e instalará servicios para la espera

Congestión de guaguas en la zona de recogida de pasajeros del aeropuerto Tenerife Sur
Congestión de guaguas en la zona de recogida de pasajeros del aeropuerto Tenerife Sur - AOENTE
Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 21 julio 2026 14:33
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aena se ha comprometido este martes a aplazar hasta el mes de enero el cobro a las guaguas que se genera al superar los 60 minutos de cortesía por el uso del aparcamiento destinado a este tipo de vehículos en los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote con el fin de facilitar la adaptación a la operativa de los usuarios.

La decisión se ha tomado tras una reunión entre responsables del gestor aeroportuario con representantes del Gobierno de Canarias, cabildos de Tenerife y Lanzarote, Federación de Empresarios del Transporte de Canarias (FET) y varios operadores para detallar el funcionamiento de este tipo de aparcamiento.

Asimismo, Aena también se ha comprometido a dotar a las bolsas de espera de elementos adicionales para la seguridad y el confort de los trabajadores que hagan uso de ellas, como zonas de sombra, aseos y máquinas 'vending'.

Todas estas medidas se suman y complementan a las que Aena ya había dado respuesta tras reuniones previas, como son la implantación de una tarjeta de proximidad que simplifica el acceso y permite el abono en diferido y la habilitación de bolsas de espera, detalla en una nota.

El gestor aeroportuario apunta también que trabajará conjuntamente con el gobierno canario, cabildos y empresarios con el objetivo de optimizar el proceso y los flujos, así como establecer un seguimiento a la adaptación de los procesos por parte de los usuarios.

Por parte de Aena han participado en la reunión María José Cuenda, directora general de Comercial e Inmobiliaria; Carmen Peraita, directora de Movilidad; Luis López Chapí, director de Aeropuertos del Grupo Canarias, y Juan Carlos Peg, director del Aeropuerto de Tenerife Sur, quienes han dado respuesta a las cuestiones planteadas por los asistentes, con el fin de resolver cualquier tipo de duda sobre el proyecto.

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