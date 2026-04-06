El aeropuerto César Manrique-Lanzarote amplía su oferta gastronómico con la firma Enrique Tomás

Enrique Tomás en el aeropuerto de Lanzarote - AENA

ARRECIFE (LANZAROTE), 6 (EUROPA PRESS)

El aeropuerto César Manrique-Lanzarote ha ampliado su oferta gastronómica con la apertura de Enrique Tomás, de la firma Select Service Partner, que se ha situado en la zona de embarque de la terminal 1.

Esta nueva zona gastronómica ofrece a los pasajeros un "gran surtido" de cervezas, tanto nacionales como internacionales, así como una amplia oferta de tapas, ensaladas, sándwiches, snacks y bebidas, según ha informado Aena en nota de prensa.

El horario de apertura es de 09.00 a 20.30 horas los lunes, martes, miércoles y viernes; y de 09.00 a 21.00 horas los jueves, sábados y domingos.

Finalmente señalan que esta nueva apertura refuerza la oferta de servicios de la instalación y la experiencia de los usuarios.