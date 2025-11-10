El aeropuerto de Gran Canaria celebra el Winter Pride de Maspalomas con regalos y actuaciones para los viajeros

Winter Pride en el aeropuerto de Gran Canaria - AENA

El aeropuerto de Gran Canaria celebra esta semana el Winter Pride de Maspalomas con regalos y actuaciones para los viajeros, que podrán disfrutar de espectáculos visuales y musicales.

Además, según ha informado Aena en nota de prensa, por compras superiores a 20 euros, los viajeros podrán llevarse un abanico de diseño exclusivo de regalo.

Para la ocasión se han instalado en la zona de embarque dos puntos decorados, mientras que en llegadas habrá un puesto itinerante. Esta acción cuenta con la colaboración del cantante Agoney y la drag queen Chuchi, referentes del colectivo LGTBI+.