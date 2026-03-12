Los aeropuertos de Aena en Canarias alcanzan los 4,5 millones de pasajeros en febrero, un 1,2% más

Archivo - Un hombre observa el panel de llegadas de vuelos en la terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Aena en Canarias han alcanzado un total de 4.546.710 pasajeros en febrero, lo que ha supuesto un incremento interanual del 1,2% más, según datos dados a conocer este jueves por el gestor aeroportuario.

Así del total de viajeros registrada, 4.528.534 correspondieron a pasajeros de vuelos comerciales, de los que 1.545.064 viajaron en vuelos nacionales (-0,1% respecto a febrero de 2025), y 2.983.470 lo hicieron en vuelos internacionales (+2,1%).

Además se gestionaron 38.779 movimientos de aeronaves, un 0,1% más, y se transportaron 2.648 toneladas de mercancías, un 3,5% más que en febrero del año pasado.

En cuanto a los aeropuerto de Aena en el archipiélago, el de Gran Canaria fue el que registró el mayor número de pasajeros, con 1.354.603 (+1,6%), seguido del aeródromo de Tenerife Sur, con 1.258.924 pasajeros (+1,1%); y el de César Manrique-Lanzarote, con 709.321 pasajeros (+0,5%).

Tras ellos se encuentran el aeropuerto de Fuerteventura, con 547.745 (-2%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 517.621 (+3,1%); La Palma, con 127.557 (+7,7%); El Hierro, con 22.747 (+3,8%); y La Gomera, con 8.192 pasajeros (-1,9%).

MÁS DE 9,1 MILLONES DE PASAJEROS EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE 2026

Por su parte, en el acumulado del año, enero y febrero, los aeropuertos canarios han registrado 9.139.022 viajeros, lo que implicó un crecimiento del 0,6% en relación al mismo periodo de 2025.

En relación con ello, del total de viajeros, 9.101.290 pasajeros fueron comerciales, de los que 3.128.239 viajaron en vuelos nacionales(-1,1%) y 5.973.051 lo hicieron en vuelos internacionales, un 2% más respecto al acumulado de estos meses en 2025.

Asimismo entre enero y febrero de 2026 se gestionaron 79.209 movimientos de aeronaves y se transportaron 5.267 toneladas de mercancías.

MÁS DE 20,55 MILLONES DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS EN ESPAÑA

En el conjunto nacional, los aeropuertos de la red de Aena en España cerraron febrero con un total de 20,55 millones de pasajeros, un 2,8% más que en el mismo mes de 2025. Este supone un crecimiento inferior al del 4% que se registró entre febrero de 2025 y febrero de 2024 (teniendo en cuenta que este último año fue bisiesto).

De ese porcentaje, un 0,5% (alrededor de 108.000 personas) corresponde al aumento de pasajeros que utilizaron la red de Aena tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, especialmente las rutas entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Sevilla; así como entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat por las incidencias técnicas en la línea de alta velocidad.

Además, en el mes de febrero se gestionaron en España un total de 175.332 movimientos de aeronaves, un 1,9% menos que en febrero de 2025; cuando entre febrero de 2025 y febrero de 2024 crecieron un 6,9%. Por otro lado, se transportaron 108.238 toneladas de mercancía, un 9,1% más que en febrero del año pasado.

En los dos primeros meses de 2026, por los aeropuertos de Aena en España han pasado 40,9 millones de viajeros (un 2,7% más que en 2025); se registraron 348.763 movimientos de aeronaves (-1,3%) y se transportaron 211.731 toneladas de mercancía, un 8,6% más que en el mismo periodo de 2025.

25,4 MILLONES DE PASAJEROS EN TODO EL GRUPO

En total, los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron el pasado mes con un total de 25,4 millones de pasajeros, un 3,7% más que en el mismo mes de 2025.

En este periodo se gestionaron 218.751 movimientos de aeronaves, un 1,9% menos que en 2025; y transportaron 119.929 toneladas de mercancía, un 7,3% más que en el mismo mes del año pasado.

En términos acumulados, hasta febrero de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena un total de 51,2 millones de pasajeros (un 3,5% más que en 2025); se registraron 439.945 movimientos de aeronaves (-1,3%); y se transportaron 235.805 toneladas de mercancía, un 7,2% más que en el mismo periodo de 2025.

BARAJAS SUPERA LOS 5 MILLONES DE PASAJEROS

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el aeródromo español que registró el mayor número de pasajeros en sus instalaciones alcanzando los 5 millones, lo que representa un crecimiento del 5,3% frente al mismo mes del año anterior.

Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3,8 millones (3,8% más respecto a 2025); Málaga-Costa del Sol, con 1,5 millones (3,5% más); Gran Canaria, con 1,3 millones (1,6% más); Tenerife Sur, con 1,2 millones (1,1% más); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1,2 millones (5,3% más) y Palma de Mallorca, con poco más de 1 millón de pasajeros, lo que supone un 3,1% menos que en febrero de 2025.

Se ha batido récord de pasajeros en un mes de febrero en el conjunto de la red de Aena y en 18 aeropuertos: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur, Alicante Elche Miguel Hernández, Valencia, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Bilbao, Asturias, La Palma, El Hierro, Vitoria, Badajoz, Córdoba y Son Bonet.

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en febrero fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 32.735 (3,9% más respecto a 2025), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 24.474 vuelos (0,2% más); Gran Canaria, con 11.617 (0,6%más); Málaga-Costa del Sol, con 11.144 (1,9% más); Palma de Mallorca, con 8.829 (-4,2%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 8.002 (5,6% más) y Tenerife Sur, con 7.940 aterrizajes y despegues (-2,5%).

EL MES CON MAS OPERACIONES EN OCHO AEROPUERTOS

El de 2026 ha sido el mes de febrero con más operaciones en 8 aeropuertos: Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Alicante-Elche Miguel Hernández, Sevilla, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, La Palma, aeropuerto internacional Región de Murcia y Son Bonet.

Respecto al tráfico de mercancías, el aeropuerto que alcanzó mayor volumen de carga fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 65.279 toneladas, un 6,5% más con respecto al mismo mes de 2025, lo que supone el mes de febrero con más tráfico de mercancía de su historia.

Le siguen el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona El Prat, que registró 17.746 toneladas (+24%) y récord mensual; el Aeropuerto de Zaragoza, con 13.335 toneladas (+9,1%) y Vitoria, con 5.582 toneladas (+4,5%).