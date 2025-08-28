Los aeropuertos de Aena en Canarias prevén 3.757 vuelos este fin de semana, último de agosto, 134 más que en 2024

Una pantalla informativa, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de la red de Aena en las islas Canarias tienen programados 3.757 vuelos entre este viernes 29 de agosto y el domingo, día 31, coincidiendo con la operación retorno de vacaciones de agosto, lo que supone 134 más que en las mismas fechas de 2024, cuando se registraron 3.623 movimientos, según datos ofrecidos por el gestor aeroportuario a Europa Press.

Por aeropuertos, Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad con 1.053 vuelos (9 más que año anterior), por delante de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con 698 (+13) y Tenerife Sur con 638 (-7).

A continuación se sitúa el Aeropuerto de Lanzarote con 620 (+3), Fuerteventura con 456 (+37), La Palma con 204 (+77), El Hierro con 64 (+2) y La Gomera con 24 (sin variación).

En cuanto a los días, este viernes, 29 de agosto, habrá 1.229 vuelos (+15 respecto al viernes, 30 de agosto de 2024), el sábado 1.281 (+41) y el domingo 1.247 (+78).

Mientras, en el conjunto de España, Aena ha programado 21.327 vuelos entre 29 de agosto y el 1 de septiembre, lo que supone un 0,3% más que en las mismas fechas de 2024, cuando se registraron 21.269 movimientos.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas concentrará el mayor volumen de operaciones, con 3.497 vuelos previstos, un ligero incremento respecto a los 3.455 del pasado año. El día de mayor movimiento será este viernes cuando se esperan un total de 1.203 vuelos.

Le sigue por número de operación el aeropuerto catalán de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3.141 vuelos programados, frente a los 3.042 de 2024; y el aeropuerto de Palma de Mallorca, que alcanzará 3.071 operaciones, en este caso ligeramente por debajo de las 3.113 del ejercicio anterior.

Por su parte, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol operará 1.779 vuelos, lo que supone un aumento frente a los 1.734 de hace un año, mientras que Ibiza prevé 1.256 operaciones, prácticamente en línea con las 1.248 de 2024.

En la red en su conjunto, el domingo 31 de agosto será la jornada con mayor número de vuelos, con 7.147 operaciones previstas, seguido del sábado 30, con 7.141 vuelos programados. Para mañana viernes están programados un total de 7.039 vuelos en los aeropuertos españoles operados por Aena.