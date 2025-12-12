Los aeropuertos de Aena superan los 50 millones de pasajeros en Canarias hasta noviembre, un 4,1% más

Archivo - Varias personas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, e - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Los aeropuertos de Aena han recibido 50,02 millones de pasajeros de enero a noviembre, lo que supone un 4,1% más que en el mismo periodo de 2024, según datos ofrecidos por el gestor aeroportuario este viernes.

De esta cifra, 49,74 millones fueron pasajeros comerciales -- 20,56 millones en vuelos nacionales (+4,3%) y 29,18 millones en vuelos internacionales (+4,1%)--, mientras que en lo que va de año se gestionaron en las islas 443.796 movimientos de aeronaves y se registraron 29.955 toneladas de mercancías transportadas.

Sólo en noviembre, los aeropuertos canarios contabilizaron 4,76 millones de pasajeros, un 0,4% menos que en el mismo mes de 2024.

De la cifra total de viajeros registrada, 4,74 millones corresponde a vuelos comerciales --1,70 millones a/desde destinos nacionales (-2,4%) y 3,03 millones a/desde destinos internacionales (+0,9%). Además, se gestionaron 42.653 movimientos de aeronaves y se transportaron 2.795 toneladas de mercancías.

Por aeropuertos, Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros con 1,41 millones, lo que representa un 0,7% menos respecto al mismo mes de 2024.

Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur, con 1,28 millones de pasajeros (-0,6%); César Manrique-Lanzarote, con 750.149 pasajeros (+0,2%); Fuerteventura, con 575.421 (-1,7%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 566.575 (+0,5%); La Palma, con 133.680 (+3,8%); El Hierro, con 25.943 (-2,7%); y La Gomera, con 10.289, un 4,9% más que el mismo mes de 2024.

CASI 357 MILLONES DE PASAJEROS EN TODA LA RED DE AENA

En el conjunto de los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) hubo casi 357 millones de pasajeros de enero a noviembre, lo que supone un 4,2% más que en el mismo periodo de 2024.

En este periodo se registraron un total de 3 millones de movimientos de aeronaves (+2,5%); y se transportaron 1,29 millones de toneladas de mercancía, un 7,7% más que en el mismo periodo de 2024.

El mes de noviembre cerró con 27,6 millones de pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2024. En este mes se gestionaron un total de 244.057 movimientos de aeronaves, un 1,6% más que en 2024; y transportaron 146.297 toneladas de mercancía, un 12,2% más que el año pasado.

ESPAÑA CASI 300 MILLONES DE PASAJEROS

De enero a noviembre de 2025, los aeropuertos de Aena en España han registrado 299,1 millones de pasajeros, un 4% más que durante el mismo periodo de 2024; se gestionaron 2,5 millones de movimientos de aeronaves, un 4,3% más, y se transportaron 1,2 millones de toneladas de mercancía, un 6,8% más que en los once primeros meses del año pasado.

Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado noviembre con 22,5 millones de pasajeros, un 4,6% más que en el mismo mes de 2024; han gestionado 198.078 movimientos de aeronaves, un 2,5% más que en noviembre de 2024; y han transportado 133.027 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 10,5% con respecto al mismo mes del año pasado.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en noviembre con 5,49 millones, lo que representa un crecimiento del 3,9% frente a noviembre de 2024.

Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 4,2 millones (+5,1% respecto a 2024); Málaga-Costa del Sol, con 1,7 millones (+8,7%); Gran Canaria, con 1,4 millones (-0,7%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1,4 millones (+10,3%); Tenerife Sur, con 1,2 millones (-0,6%) y Palma de Mallorca, con 1,2 millones (+1,3%).

El de 2025 ha sido el mejor noviembre de la historia en términos de pasajeros en 22 infraestructuras: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Bilbao, Ibiza, Asturias, La Palma, Menorca, A Coruña, Aeropuerto Internacional Región de Murcia, Melilla, Vitoria, La Gomera, Badajoz, Córdoba y el Helipuerto de Ceuta.

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en noviembre fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 35.209 (+3% respecto a 2024), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 26.753 vuelos (+2,8%); Málaga-Costa del Sol, con 12.726 (+5,5%); Gran Canaria, con 12.688 (-3,6%) y Palma de Mallorca, con 10.505 (-1.9%).

En 2025 se registró el mejor mes de noviembre en 13 aeropuertos: Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Ibiza, La Palma, Federico García Lorca Granada-Jaén, Aeropuerto Internacional Región de Murcia, La Gomera, Logroño, Son Bonet y Sabadell.

Respecto al tráfico de mercancías, en el mes de noviembre de 2025 el aeropuerto de mayor volumen de carga fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 79.078 toneladas, un 10,7% más respecto al mismo mes de 2024. Le sigue el Aeropuerto de Zaragoza, que registró 23.360 toneladas (+10,8%), Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 18.349 toneladas (+21,1%) y Vitoria, con 5.735 toneladas (1,8%).

En noviembre, se ha registrado el mejor mes de la historia en cuanto a carga en el Aeropuerto de Zaragoza. Además, ha sido el mejor mes de noviembre para el tráfico de mercancías en la red de Aena y en los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

AENA EN BRASIL.

Los 17 aeropuertos de Aena Brasil han alcanzado durante el pasado mes de noviembre 3,9 millones de pasajeros, un 5,3% más que en el mismo mes de 2024.

Se operaron 36.727 movimientos de aeronaves, lo que significa un descenso del 3,1% con respecto al mismo mes de 2024, y se transportaron 11.988 toneladas de mercancía, un 60,2% más comparado con el mismo mes del año anterior.

El grupo de seis aeropuertos de ANB cerró el mes de noviembre con 1,4 millones de pasajeros (+6,6%). El Aeropuerto de Recife alcanzó 839.421 pasajeros (+7%).

Se operaron 12.208 vuelos (-0,5%), de los cuales Recife gestionó 6.735 (-3%). Y se trasladaron 6.887 toneladas de mercancía (+38,2%), de las que 5.446 correspondieron al aeropuerto recifense (+35,7%).

El grupo de once aeropuertos de BOAB registró en noviembre 2,5 millones de pasajeros (+4,6% que en el mismo mes de 2024), se operaron 24.519 vuelos (4,3%) y se transportaron 5.101 toneladas de mercancía (+103,9%).

Dentro de estos once aeropuertos, destaca el de Congonhas en São Paulo con 2,1 millones de viajeros (+6,1%), con 18.036 vuelos atendidos (-6,4%) y 4.482 toneladas de mercancía, un 121,8% más que en el mes de noviembre del año anterior.

De enero a noviembre de 2025, han pasado por los aeropuertos de Aena en Brasil 41,5 millones de viajeros (+5,4%); se registraron 410.122 operaciones (-6,9%); y se transportaron 121.061 toneladas de mercancía, un 21,9% más que en el mismo periodo de 2024.

A lo largo del pasado mes de noviembre, el Aeropuerto de Londres-Luton ha registrado 1,2 millones de pasajeros, un 6% más que en el mismo mes de 2024. Se operaron 9.252 movimientos de aeronaves (+1,3%) y se transportaron 1.282 toneladas de mercancía, un 49% menos que en noviembre de 2024.

Entre enero y noviembre de 2025, se han registrado 16,2 millones de viajeros (+5%), se gestionaron 124.335 movimientos de aeronaves (+2,1%) y se transportaron 26.362 toneladas de mercancía (-7,8%).