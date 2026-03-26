Los aeropuertos canarios operarán 15.019 vuelos en Semana Santa, un 4,29% más que en 2025

Archivo - El Aeropuerto de Gran Canaria - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé un total de 15.019 vuelos en esta Semana Santa, en concreto, entre este viernes, 27 de marzo, y hasta el próximo 06 de abril, lo que supone un incremento del 4,29% en relación a 2025, cuando se registraron 14.400.

Según los datos facilitados por el gestor aeroportuario a Europa Press, el día con más movimientos previstos en los aeropuertos canarios será este sábado, 28 de marzo, para cuando hay programados 1.638 vuelos; mientras que el más tranquilo será el 31 de marzo, con 1.204.

Así tras este 28 de marzo se sitúan como los días con mayor número de vuelos, el sábado, 4 de abril, con 1.538, y el domingo, día 5, con 1.470 movimientos. En general, todos los días habrá más de 1.200 vuelos en los aeropuertos del archipiélago.

Por recintos aeroportuarios, el de Gran Canaria será el que más vuelos operará durante la Semana Santa con 4.612 (+6,21% en relación a 2025), por delante de Tenerife Sur, con 2.705 (-1%); Tenerife Norte, con 2.613 (+8,19%); Lanzarote, con 2.271 movimientos (+2,7%); Fuerteventura, con 1.726 (+2,61%); La Palma, con 808 vuelos (+10,9%); El Hierro, con 196 (-2,9%); y La Gomera, que se mantiene con 88 vuelos.

En el conjunto de España, la red de aeropuertos de Aena prevé operar un total de 70.505 vuelos durante esta Semana Santa, lo que supone apenas un 0,9% menos con respecto a un año antes.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.