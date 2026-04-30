Los aeropuertos canarios operarán 4.983 vuelos en el puente de mayo

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar un total de 4.983 vuelos en este puente de mayo, entre este jueves y el próximo domingo, 3 de mayo, dato que no se puede comparar con el año pasado, cuando hubo 5.964 operaciones, ya que en 2025 el puente tuvo un día más, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

Por recintos aeroportuarios, Gran Canaria contará con 1.474 vuelos; Tenerife Norte con 953; Tenerife Sur con 825; Lanzarote con 761; y Fuerteventura con 578. Además, La Palma prevé 284 operaciones durante estos días; El Hierro 76; y La Gomera un total de 32 vuelos.

En cuanto a los días de mayo actividad, están todos muy equiparados, ya que este 30 de abril habrá 1.278 vuelos; el 1 de mayo se han programado 1.159; y en los días 2 y 3 de mayo habrá 1.273 operaciones en cada una de las jornadas.

Por su parte, en el conjunto de España, Aena prevé 27.077 vuelos en este puente de mayo. En concreto, este viernes, 1 de mayo, será el Día de Trabajador, festivo nacional, mientras que el día siguiente se celebrará el Día de la Comunidad de Madrid, solo festivo en esta autonomía.

Por tanto, el día de más movimientos será el último, el 3 de mayo, con 6.949 movimientos, seguido del sábado (6.680) y el jueves (6.737). Por su parte, la jornada más tranquila será el viernes, fecha en la que se realizarán 6.711 vuelos.

Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos cuatro días serán el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Palma de Mallorca. En concreto, la capital española se encuentra a la cabeza de los movimientos aéreos, con 4.774.

A continuación, le siguen el aeródromo catalán, que operará un total de 4.297 movimientos previstos para estos días, mientras que el aeropuerto mallorquín programará un total de 3.435 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Málaga-Costa del Sol y el de Gran Canaria, que registrarán un total de 2.313 y 1.474 vuelos, respectivamente.

Aún así y como puede ser habitual, la programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.