Un afectado moderado tras declararse un incendio en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 47 años, ha resultado afectado de carácter moderado tras declararse un incendio en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El suceso se produjo sobre las 19.17 horas de este jueves en una vivienda de la calle Ernesto Anastasio del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió al afectado, ya que presentaba quemaduras de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo en el lugar se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que extinguieron las llamas, que habían afectado a la cocina, y ventilaron el inmueble.

Además en la zona se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con los recursos intervinientes, y efectivos de Policía Nacional que realizaron las diligencias correspondientes.