Afectados por Volcán de Cumbre Vieja preguntan al presidente canario dónde están las ayudas de 30.000 euros prometidas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, ha preguntado al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, dónde están las ayudas de 30.000 euros prometidas en la comisión mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla previa a la Conferencia de Presidentes, celebrada en Los Llanos de Aridane el fin de semana del 12 y el 13 de marzo de 2022.

En este sentido, recuerdan a Torres que el 12 de marzo, tras la reunión de la comisión mixta celebrada en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma, indican que el presidente de Canarias en una comparecencia de prensa posterior expuso el "impulso de las administraciones al apoyo a las familias damnificadas, dado que el Gobierno autonómico aportará 30.000 euros más para los que han perdido una vivienda, cifra que complementa el Cabildo palmero con otros 10.000 euros que, junto a los 60.000 del Gobierno central, elevan el total a 100.000, muy superiores a los 15.000 previstos inicialmente".

Sin embargo, puntualiza la plataforma en un comunicado, tras más de dos meses "esa ayuda de 30.000 euros del Gobierno de Canarias es un mero deseo y no es una realidad, ya que no ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias y tampoco se sabe cuáles son los criterios y requisitos para la misma".

Así, exponen que actualmente los afectados se encuentran en una "situación de incertidumbre" debido a que la ayuda de 60.000 euros "no ha sido abonada a todos los afectados a pesar de que han transcurrido nueve meses desde la erupción", además exponen que aunque el Cabildo de La Palma ha comenzado a abonar la ayuda de 10.000 euros a los afectados, "faltan muchos" por percibir la misma.

A ello, agregan que la ayuda de enseres del Gobierno de Canarias de 10.000 euros "tampoco ha sido abonada a todos" los afectados, sino "sólo" a los que se les ha entregado una vivienda social en régimen de arrendamiento.

En cuanto a las personas que perdieron su primera vivienda o vivienda habitual, que fijan en casi unos 600, indican que "sólo" se les ha entregado una vivienda en régimen de arrendamiento "a un centenar, o sea, al 20 por ciento de los afectados", por lo que afirman que aún quedan "más de 400 afectados a los que el Gobierno de Canarias, siete meses después, no ha dado una solución habitacional".

Finalmente, critican que actualmente "tampoco" ha sido abonada la ayuda de arrendamiento a los afectados que han optado por el régimen de alquiler, mientras que el "necesario" decreto ley estatal para expropiar los terrenos afectados por las coladas y la correspondiente indemnización a los propietarios con valor de tasación a 18 de septiembre de 2021 que ha sido elaborado por el Colegio de Notarios, no ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados "ni ha recibido el apoyo del Gobierno de Canarias ni del Gobierno de España".

Asimismo han subrayado que la ley de los derechos de los afectados presentada por la Plataforma de afectados en el Parlamento de Canarias "sigue sin tramitarse como proposición de ley" al igual que los estatutos del Consorcio para la reconstrucción de La Palma.

Por último, concluyen que actualmente "no se ha explicado a los afectados las razones técnicas, jurídicas y económicas por las que la carretera de La Laguna a Las Norias, o sea, la antigua LP-213, no pueda ser la verdadera carretera que una el Valle de Aridane como antes del volcán y, por tanto, que de esta forma no se ejecute la carretera de la costa, evitándose así las expropiaciones que haya que realizar".