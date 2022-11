Afonso (PP) afirma que los populares no se resignan a tener que esperar a 2028 para solucionar el colapso de la TF-5

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario insular del PP de Tenerife, Lope Afonso, ha afirmado que los populares "no nos resignamos a tener que esperar hasta 2028 a darle solución al colapso de la TF-5".

Así lo ha señalado en un comunicado en el que añade que el PP "bajo ningún concepto" puede estar de acuerdo con la "resignación" que transmiten las declaraciones de los responsables de Carreteras del Cabildo" respecto a la solución para la vía.

"Tanto el consejero de Carreteras como el presidente del Cabildo --denunció-- tienen una actitud incomprensible para nosotros, ya que después de tres años y medio con responsabilidades de gobierno no han sido capaces de impulsar ni una sola iniciativa que, de forma efectiva, viniera a paliar uno de los principales problemas que tiene Tenerife en la actualidad: los colapsos de tráfico".

Afonso resaltó que "la isla está paralizada" e hizo especial hincapié en que "la búsqueda de soluciones a la situación de la movilidad en Tenerife no puede esperar ni un segundo más, ya que estamos hablando de una circunstancia que afecta gravemente a la vida cotidiana de todos y cada uno de los ciudadanos de esta Isla, además de a los millones de visitantes que recibimos cada año".

También señaló que "a los ciudadanos de Tenerife en general y a los del Norte en particular no se les puede decir que no hay otra solución que la espera y la resignación".

Aquí, añadió que "el único mérito que ha tenido este gobierno insular en relación a la movilidad es incrementar la frustración de los usuarios de vehículos privados y de transporte público, que pierden horas de su vida, cada día, atascados en una autopista".

Ante esta circunstancia, el PP exigió que se apliquen "medidas a corto plazo que puedan contribuir a mejorar la situación de nuestras carreteras, como la medida que propusimos en el Cabildo para fomentar el uso del transporte público, implementando la gratuidad del mismo, precisamente en un momento en el que no solo sería útil para sacar vehículos de las vías, sino también para apoyar a muchas familias tinerfeñas que en la actualidad están atravesando un momento económico complicado".