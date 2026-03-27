Agaete (Gran Canaria) reabrirá este lunes el Huerto de las Flores tras realizar una rehabilitación integral

Huerto de las Flores, en Agaete - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE AGAETE (GRAN CANARIA)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Agaete (Gran Canaria) reabrirá este lunes, 30 de marzo, Huerto de las Flores, tras realizar una intervención de rehabilitación integral y de puesta en valor en valor del espacio.

Originado a finales del siglo XIX como jardín de aclimatación, se trata de un oasis botánico que alberga especies procedentes de distintos continentes.

Impulsado por la familia De Armas, este espacio evolucionó desde una finca agrícola hacia un jardín exótico de gran valor, convirtiéndose con el tiempo en lugar de encuentro para intelectuales y artistas.

Así lo ha informado el Consistorio, que agrega que el jardín botánico es uno de los espacios más emblemáticos del municipio y que para su apertura se celebrará un acto con aforo limitado para ahondas en el arte, la historia y la poesía con música en directo .

Los vecinos interesados en participar, pueden solicitar gratuitamente un máximo de dos entradas por persona en la biblioteca municipal y en el polideportivo de ACUDE de Agaete.

Por su parte, la intervención, ejecutada por la empresa pública Gesplan, y financiado por el área de Turismo del Gobierno de Canarias a través de los Fondos Next Generation de la UE, ha supuesto una transformación integral orientada a la conservación del jardín, su accesibilidad universal y su dinamización como espacio cultural.

El proyecto ha incluido, por primera vez, una poda intensiva especializada para mejorar el estado de conservación de las especies y garantizar que cada ejemplar disponga de su propio espacio natural.

Mientras, uno de los ejes principales de la actuación ha sido la eliminación de las barreras arquitectónicas, permitiendo que el Huerto sea un espacio accesible para todas las personas.

En este sentido, se ha sustituido el antiguo sendero de hormigón, deteriorado y desnivelado, por una tarima flotante elevada que protege las raíces de las plantas y mejora la experiencia de recorrido.

La intervención también ha incorporado una renovación completa del sistema de iluminación, adaptada para posibilitar visitas y actividades nocturnas, ampliando así los usos del espacio.

A ello se suman medidas de sostenibilidad como la instalación de paneles solares, la mejora del sistema de riego y la rehabilitación de los servicios, así como la creación de nuevas áreas de esparcimiento.