Agricultura elabora manuales prácticos para facilitar los trámites al REAC a los canarios

Manuales prácticos para facilitar los trámites al REAC - CONSEJERÍA CANARIA DE AGRICULTURA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de la ciudadanía una serie de manuales prácticos que explican y facilitan los trámites vinculados al Registro de Explotaciones Agrícolas de Canarias (REAC), que se realizan a través de la sede electrónica del Ejecutivo regional.

El objetivo, según ha explicado la Consejería regional de Agricultura en nota de prensa, es reforzar la implantación y el alcance de esta herramienta, "clave" para incorporar y mantener actualizados los datos de las explotaciones agrícolas de Canarias y su relación con el Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas, Ganaderas y de la Producción Agraria (SIEX).

El registro, que fue creado en Canarias mediante el Decreto 18/2025, de 10 de marzo, es de inscripción obligatoria para todas las fincas agrícolas. También corresponde a la persona titular de la producción mantener actualizados y vigentes los datos correspondientes.

Al respecto, el consejero regional de Agricultura, Narvay Quintero, expuso que "se han elaborado estos contenidos con una explicación clara" de las distintas fases del proceso para facilitar las labores de los agricultores "lo máximo posible" en cuanto a la estrategia promovida por el Ejecutivo canario para reducir las cargas burocrática que asumen los productores.

Agregó que son una serie de guías que indican, "de manera muy sencilla y visual", los pasos a seguir para mantener el registro actualizado en tiempo y forma, por lo que animó a las personas titulares de explotaciones agrícolas, así como a las entidades colaboradoras, a consultar estos manuales y utilizar los recursos disponibles para realizar sus trámites de forma "más ágil, sencilla y segura".

Las publicaciones van desde el inicio de declaración de una explotación, con indicaciones para acceder al Sistema de Gestión de Ayudas (SGA), aplicación necesaria para la gestión de esta herramienta y disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, hasta el fin de la solicitud.

También hay material sobre las particularidades específicas de los datos relativos a superficies y tipologías de cultivo en cuanto al acceso a los diferentes módulos del SGA o la validación de datos. De esta manera, se cubren todos los pasos a seguir para realizar las gestiones principales a través de la plataforma.

La página oficial del REAC también recoge procedimientos de autorización y de habilitación de entidades para que otras personas puedan actuar en nombre de la titularidad de la explotación si fuera necesario.

Asimismo, el portal contempla aspectos importantes a tener en cuenta para determinados casos, como los viveros o las parcelas de viñedo de vinificación, e incluye un apartado de preguntas frecuentes para facilitar la búsqueda de información clave.

Las personas interesadas pueden acceder a los manuales y a la información completa en la página oficial del Registro de Explotaciones Agrícolas de Canarias, https://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/temas/registr.... Para resolver dudas concretas, el Servicio de Producción y Registros Agrícolas dispone también del correo de atención proregagr.agricultura@gobiernodecanarias.org.