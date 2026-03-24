Alertan de la entrada ilegal en Canarias de plátano macho y mangos

Plátano macho localizado en el Mercado Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife - PALCA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Agraria Libre de Canarias y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han alertado este martes de la entrada ilegal en el archipiélago de plátano macho y mangos, que han sido detectados en puntos de venta en el Mercado Nuestra Señora de África.

Según ambas organizaciones, los productos detectados "no habrían pasado o burlado" los controles obligatorios en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) de puertos y aeropuertos, de acuerdo a la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1987.

"Estos hechos evidencian posibles fallos en los sistemas de control y suponen una grave preocupación para el sector agrícola", comentan en una nota conjunta, subrayando que a ello se suma la existencia en países de origen, especialmente en América y África, de "plagas y enfermedades graves" que están diezmando el cultivo del plátano, lo que "incrementa significativamente" el riesgo de introducción en Canarias.

En esa línea comentan que la introducción irregular de estos productos implica, además, la pérdida de trazabilidad, lo que dificulta cualquier actuación en caso de alerta alimentaria.

"Esta situación resulta especialmente sensible en Canarias, donde el sector turístico es clave y la seguridad alimentaria constituye un elemento esencial para la confianza de consumidores", señalan.

Los denunciantes apuntan que se trata de una práctica que "se estaría repitiendo" por parte de algunos importadores sin que ninguna de las administraciones esté actuando con la "contundencia necesaria", ya que la responsabilidad de los controles en puertos y aeropuertos corresponde al Gobierno de España mientras que la vigilancia en mercados y puntos de venta comprende al Gobierno de Canarias.

Desde PALCA-UNION DE UNIONES se advierte de que esta situación favorece la introducción de plagas y se cuestiona la "falta de resultados visibles" en los expedientes sancionadores iniciados y la posible reincidencia de los infractores, lo que debería conllevar la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 43/2002, de sanidad vegetal, que contempla sanciones graves y muy graves.

Por ello, las dos organizaciones solicitan el "refuerzo inmediato" de los controles en puertos y aeropuertos, una mayor vigilancia en mercados y puntos de venta, la aplicación efectiva de sanciones a los responsables y transparencia sobre las actuaciones administrativas en curso.

"La defensa de la sanidad vegetal en Canarias es una prioridad estratégica que requiere actuaciones firmes e inmediatas", señalan.